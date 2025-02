El Chelsea consiguió una victoria importante en la Premier League para seguir en la lucha por la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League. Moisés Caicedo jugó los 90 minutos y fue una de las figuras del partido.

El equipo londinense derrotó 2-1 al West Ham United este lunes 3 de febrero, tras remontar en la segunda mitad. Gracias a este triunfo y una serie de resultados en la jornada 24 del campeonato inglés, los ‘Blues’ escalaron varias posiciones.

Chelsea cerró la fecha en la cuarta posición con 43 puntos, superando al Manchester City, que quedó quinto con 41 unidades tras una dura derrota en la jornada ante Arsenal por 5-1.

Aunque no participó directamente en los goles de la remontada, Moisés Caicedo fue clave en el mediocampo con su aporte defensivo para lograr la victoria del Chelsea ante los ‘Hammers’.

Por su desempeño, la Premier League lo nombró el mejor jugador del partido. Tras el compromiso, el ecuatoriano compartió sus impresiones sobre el resultado.

“Fue una gran victoria para nosotros, trabajamos para esto y lo logramos”, declaró.

Además, destacó la reacción del equipo en la segunda mitad.

“Nosotros pensamos que queríamos ganar este partido, y por eso el equipo estuvo bien en el segundo tiempo y pudimos reaccionar“, comentó.

A nivel individual, Caicedo tuvo un 98% de precisión en sus pases, ganó siete duelos, realizó cinco tacles, creó una ocasión de gol, bloqueó un remate y no fue driblado en todo el encuentro.

