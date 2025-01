El ecuatoriano Moisés Caicedo, el británico Tosin Adarabioyo y el senegalés Nicolas Jackson protagonizaron un divertido video del Chelsea para celebrar el inicio Año Nuevo chino 2025 que tiene a la serpiente como protagonista.

Caicedo, Adarabioyo y Jackson tenían la tarea de preparar un chow mein de pollo (fideos salteados), para lo cual dejaron el balón de fútbol a un lado, se pusieron un delantal y dieron rienda suelta a sus conocimiento culinarios.

Cracks en la cancha, ¿y en la cocina?

Para preparar estos fideos salteados la primera regla fue que Moisés no podía hablar, para lo cual le colocaron una cinta en la boca; Nicolás usó unos audífonos para no oír; y a Tosin un antifaz para no ver.

La receta incluyó pollo, pimiento rojo, cebolla roja pequeña, cebollín, zanahorias, cilantro, ajo, fideos de huevo, salsa de ostras, salsa de soya, azúcar, harina de maíz y semillas de sésamo.

Jackson fue el que guio la preparación al ser el único que podía hablar, observar la receta y los pasos a seguir para la preparación, Adarabioyo tomó el control del sartén, y Caicedo se encargó de picar algunos ingredientes y comunicarse con gestos para que el plato esté en su punto.

Entre risas le fueron dando forma a la preparación hasta que quedó listo. Al momento de probarlo los tres coincidieron que habían hecho un gran trabajo y dejaron vacío el recipiente, mientras comentaban el proceso realizado.

¿Qué es el año nuevo chino?

Unos 1 400 millones de chinos dijeron adiós al año del dragón y dieron la bienvenida el miércoles 29 de enero al año de la serpiente, que simboliza la sabiduría o la buena fortuna en el zodíaco tradicional y que comienza hoy con celebraciones familiares en todo el país.

Este 2025 es el turno de la serpiente de madera, un símbolo relacionado con el encanto, la inteligencia y la creatividad, aunque también con el secretismo o la astucia.

Pese a su mala fama en Occidente, para los chinos la serpiente es un símbolo sagrado: una leyenda tradicional china cuenta que Nüwa y Fuxi, que tenían cabezas humanas, pero cuerpos de serpiente, fueron los creadores de la humanidad. Y, además, el símbolo está relacionado con el mitológico dragón tanto que su nombre en el zodíaco es precisamente “pequeño dragón”.

La celebración comienza con la cena de la ‘Nochevieja china’, con los famosos ‘jiaozi’ (empanadillas al vapor) como estrella, y la famosa gala anual retransmitida por la televisión estatal CCTV, donde el protagonismo este año se lo llevaron unos robots humanoides que se han hecho virales en redes tras ejecutar un baile regional.

La tradición llama a quedarse despierto hasta la medianoche y lanzar petardos y fuegos artificiales para ahuyentar malos espíritus. No obstante, en algunas zonas de las grandes urbes ya no se pueden escuchar porque fueron prohibidos por cuestiones de seguridad y para evitar una mayor contaminación atmosférica.

Tras ello, este primer día del año lunar suele destinarse a visitar a familiares para entregarles los populares ‘hongbao’, sobres de color rojo con dinero dentro que se utilizan para desear fortuna. Y, para los más religiosos, es un momento ideal para acudir a los templos y orar.

Wu y Zhang, una pareja de jubilados de la ciudad central de Chengdu, no solo recuerdan qué hacer en estas fechas sino también qué evitar: “En el primer día del año, se dice que no hay que recoger la casa, ni barrer el suelo, ni cortarse el pelo”. EFE

