Moisés Caicedo y la emotiva despedida con su DT

Moisés Caicedo le dedico un emotivo mensaje de despedida a su entrenador Graham Potter, que abandonó el Brighton para unirse al Chelsea de Londres.

El entrenador británico y el futbolista ecuatoriano se complementaron bien y se potenciaron entre sí. Cuando, el estratega le dio una oportunidad al tricolor, este le demostró que no se había equivocado y que podía ser un aporte mayúsculo para el club.

Tras haber tenido un buen cierre en la Premier League de 2021 - 2022, el ritmo de juego continuó en la actual campaña. En la temporada previa, tras la inclusión de Caicedo, las 'Gaviotas solo perdieron un compromiso de ocho que disputó en la liga inglesa. Aquello también le sirvió para marcar la mejor temporada de la historia de los de Sussex.

En la vigente temporada, el club se encuentra en la cuarta posición tras haber disputado seis cotejos. En ellos coleccionó cuatro victorias, un empate y una derrota.

Los buenos números llevaron a Potter al equipo 'blue' y Caicedo también es consciente de la influencia de que este tuvo en él. Por medio de sus redes sociales, el jugador despidió a su entrenador y se alegró por el paso que dará en su carrera.

Thank you mister for everything! All the best in your new challenge 🙏🏽 pic.twitter.com/oQM8NIiyfj