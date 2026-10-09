Max Dowman destruye récords históricos y entra al libro Guinness

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Max Dowman, la joya de la cantera del Arsenal, ha formalizado una hazaña sin precedentes al registrar tres marcas históricas en los libros de Guinness World Records, con las que certificó que estamos ante un jugador llamado a marcar una época.

Max Dowman tiene tres récords

Max Dowman, a sus 15 años y 308 días, escribió su primer capítulo dorado al convertirse en el jugador más joven en disputar un partido de la UEFA Champions League con la venia del estratega español Mikel Arteta.

El impacto en el plano local no tardó en llegar, consagrándose como el goleador más joven en la historia de la Premier League a los 16 años y 73 días. El Everton fue la víctima en esa jornada que pasó a la historia para siempre.

La coronación de su vertiginoso ascenso llegó al transformarse en el futbolista más joven en ganar la Premier League, con apenas 16 años y 144 días, formando parte activa del plantel en el que también destacó el ecuatoriano Piero Hincapié.

¿Quién es Max Dowman?

Max Dowman nació el 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford. Se unió a la academia del Arsenal el 18 de mayo de 2015, con solo cinco años de edad. Su progresión en Hale End fue fulgurante y dejó claro que se trata de un talento fuera de serie.

Tras descollar en las categorías sub-18 y sub-21, ingresó muy pronto en el primer equipo, con el que lleva disputados 15 partidos, anotó tres goles (Ipswich Town [2] y Everton) y dio una asistencia en 576 minutos.

Según la información oficial del Arsenal, Dowman destaca como un centrocampista o extremo polivalente, capaz de desempeñarse por ambas bandas o en la mediapunta. Definido por sus entrenadores como hábil y enérgico, destaca además por su precisión en las jugadas a balón parado del club.

Vinculado genéticamente a la institución por ser pariente lejano de la leyenda ‘Gunner’ George Male, el juvenil lleva el ADN londinense en las venas y promete dejar su huella con tan solo 16 años.

Doblete de Dowman

Lo mejor de Dowman

Te recomendamos: