Marcelo Gallardo mantiene el hermetismo en negociaciones con Ecuador

Marcelo Gallardo mantiene negociaciones con la Selección de Ecuador para convertirse en su nuevo DT y el hermetismo en cuanto al proceso lo ha caracterizado. De acuerdo con Matías Gallardo, uno de sus hijos, ni siquiera su familia está al tanto de cómo avanza el proceso.

Las palabras del hijo de Marcelo Gallardo sobre su padre y la Selección de Ecuador

Este jueves 3 de septiembre del 2026, Matías Gallardo habló en torno al futuro de su padre. Allí, el futbolista de Instituto de Córdoba fue consultado sobre si el entrenador llegará a la Selección de Ecuador y negó tener conocimiento sobre las negociaciones.

“(Marcelo Gallardo) es reservado con esas cosas. No nos cuenta. Cuando esté hecho, lo hará. Nosotros estamos a la espera”, manifestó el hijo del ‘Muñeco’ en diálogo con la cadena ESPN.

Aunque desde su entorno más cercano no se revelaron detalles en cuanto al estado de las charlas entre el entrenador y la Tri, sí existen novedades con respecto a ellas. De acuerdo con César Merlo, periodista especializado en fichajes de América, resta que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el entrenador arreglen términos económicos.

¿Qué pasa entre la Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo?

El mismo día en el cual habló el hijo de Marcelo Gallardo, Merlo también mencionó que el entrenador y Francisco Egas, titular de la FEF, tuvieron una nueva reunión. Allí, estos llegaron a un acuerdo en torno a lo deportivo.

En lo que respecta al contrato del ‘Muñeco’, también se dio a conocer que se plantea una duración de cuatro años. Egas, además, puede aguardar en Madrid —donde se dan las charlas— para cerrar su arribo.

De llegar, Gallardo será el reemplazante de Sebastián Beccacece, quien se marchó del combinado nacional tras el Mundial de 2026. En ese certamen, el equipo tricolor finalizó su participación en los dieciseisavos de final.

La Selección de Ecuador busca renovarse tras el Mundial

En el último Mundial de 2026, la Selección de Ecuador quedó en el tercer puesto de su grupo tras caer ante Costa de Marfil, igualar con Curazao y derrotar a Alemania. En los dieciseisavos, la eliminación se produjo a raíz de una derrota con México.

Las fechas de las próximas eliminatorias hacia el Mundial de 2030 aún no han sido establecidas, sin embargo, se espera que comiencen entre junio y septiembre del 2027, de acuerdo a Francisco Egas, quien también es vicepresidente de la Conmebol. Antes de tales compromisos, los equipos sudamericanos podrán prepararse en amistosos de fechas FIFA.

El primer partido de exhibición para la Tri, después de la Copa del Mundo, será el 24 de septiembre ante Corea del Sur. El 1 de octubre hará su aparición en la Copa Kirin ante Japón y, en función de su resultado, jugará el 5 de octubre ante Panamá o Nueva Zelanda, quienes también están en el torneo.



