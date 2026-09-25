Manchester City espera una sanción que amenaza con quitarle más que sus títulos

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Manchester City será sancionado por 114 irregularidades financieras. Tres años y medio después, el juicio del siglo en el fútbol inglés llegará a su fin a la espera de conocerse cual será la pena que caiga sobre la institución.

El Manchester City puede perder la categoría

El Manchester City enfrenta posibles sanciones como el descenso, la pérdida de puntos, multas económicas o la retirada de títulos. Durante años, sus rivales en Inglaterra le han dedicado el cántico: “sabemos que son unos tramposos”.

Según la prensa inglesa, el City será declarado culpable de 114 de los 115 cargos presentados por la Premier League en febrero de 2023. El club mantuvo su defensa hasta el último momento y sostuvo en un comunicado que el proceso legal seguía en marcha.

Las acusaciones abarcan una década, entre 2009 y 2018, después de años de dudas sobre sus maniobras financieras, tras ser comprado en 2008 por Emiratos Árabes Unidos. La denuncia de la Premier puso en jaque los cimientos del fútbol inglés.

Tres Premier, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield quedan bajo interrogante. Se sopesa retirar esos títulos y que el Manchester United y el Liverpool sumen nuevos trofeos a su palmarés.

También se especula con un descenso a divisiones inferiores, la prohibición de fichar, la salida de grandes estrellas y compensaciones económicas a clubes que descendieron o no entraron en Europa durante esos años.

¿De qué se lo acusa al City?

Los 115 cargos incluyen 54 por no dar información financiera precisa entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Otros 14 corresponden a pagos a jugadores y entrenadores en esas temporadas. Además, hay cinco por incumplir reglas de la UEFA.

Entre esos cinco cargos figura el incumplimiento del fair play financiero entre 2013-2014 y 2017-2018. A ellos se suman siete por violar las normas financieras de la Premier League entre 2015-2016 y 2017-2018.

Los últimos 35 cargos corresponden a la falta de cooperación con las investigaciones entre diciembre de 2018 y febrero de 2023. Tras años de litigio, el City solo ha logrado derribar uno de los 115 cargos.

Según The Times, trabajadores del City están preocupados por si el caso implica despidos o peores condiciones laborales. En los próximos días o semanas, la comisión independiente determinará las sanciones que se aplicarán al club.

Una vez publicadas las sanciones, tanto el City como la Premier podrán apelar. El veredicto llega después de casi dos años de espera y en un momento de cambio, tras el final del ciclo de Pep Guardiola después de nueve temporadas.

El City contrató a Enzo Maresca y a una serie de jugadores que le han costado más de 500 millones de euros. En 2020, la UEFA ya lo castigó con dos años sin competiciones europeas y una multa de 30 millones, pero el TAS eliminó la sanción.

*Con información de EFE.

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