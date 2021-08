Los clubes de Valencia, Hincapié y Preciado ya tienen rivales en la Europa League

La UEFA realizó el sorteo para la fase de grupos de la Europa League, este 27 de agosto de 2021. En esta etapa de la competencia hay tres clubes que cuentan con futbolistas ecuatorianos, que ya conocen a sus rivales.

Enner Valencia fue el héroe de su equipo, Fenerbahce, que se clasificó a esta instancia un día ante del sorteo. El delantero tricolor anotó tres goles en la última victoria de su equipo 5-2 al HJK de Finlandia, que le permitió llegar a los grupos.

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp