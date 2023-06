¿Qué se dice en Liga sobre los resultados de Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía (centro) camina en la cancha del complejo de Pomasqui, con Giovanny Espinoza (izq.) y Édison Méndez. Foto: Twitter LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (D)

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, salió en defensa de Luis Zubeldía. El elenco albo se quedó lejos de cumplir el objetivo de ganar la primera etapa del torneo.

"Si creemos que Zubeldía es un fracasado, estamos equivocados. Bajo ese concepto deberíamos pensar que hay 15 directores en el torneo nacional que son fracasados. Solo uno gana la etapa", manifestó el principal de los albos en diálogo con radio La Red.



La postura del máximo dirigente universitario se da luego de que la etapa para la 'U' finalizara. En esta, elenco quedó por debajo de las expectativas y perdió puntos claves que le costaron hacerse con el primer lugar.



Si bien los azucenas finalizaron en el tercer lugar, aún son vulnerable de caer hacia el cuarto. En caso de que Delfín gane en el choque que le resta por jugar, este desplazará a la escuadra.



En total, el plantel capitalino llegó a sumar un total de 26 puntos durante la primera ronda. Aquello se dio gracias a siete victorias, cinco empates y tres derrotas.



La distancia con El Nacional, equipo que terminó segundo, es de cuatro unidades, sin embargo, con el líder se acrecenta más. Independiente del Valle logró sacarle el doble de cantidad que el 'Rojo'.



Liga de Quito apunta a ganar la segunda etapa

A pesar de que no consiguieron llegar a la final durante el primer semestre del torneo local, los albos tendrán su revancha en la segunda etapa. En un inicio, uno de los objetivos de Liga para la temporada fue ganar un título, por lo que el no finalizar primeros no es opción.



"El techo del plantel es muy alto, los jugadores están en capacidad de llegar en todas las líneas. Siento que este es uno de los mejores equipos de los últimos años. No tengo dudas de que el siguiente semestre llegaremos a la final. Todos en Liga estamos convencidos", agregó el dirigente.



Para los compromisos venideros en el torneo local, el conjunto azucena aún no ha confirmado refuerzos. Al inicio de la campaña fichó a 12 jugadores de renombre para armar la plantilla.

Visita nuestros portales: