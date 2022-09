Liga de Quito reclamó por la expulsión de Luis Zubeldía

Luis Zubeldía en el Estadio Olímpico Atahualpa dirigiendo a Liga de Quito en el 2015. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Redacción Bendito Fútbol

Liga de Quito derrotó a Mushuc Runa en el primer partido de la fecha 10 de la segunda etapa, pero una nueva expulsión del DT Luis Zubeldía empañó la jornada.

Los albos vencieron con un marcador de 1-2 gracias a los goles de Alexander Alvarado y Tomás Molina. El descuento para los locales fue de Bagner Delgado, quien al final del primer tiempo puso el empate momentáneo.



A los 37 minutos, Zubeldía fue expulsado a causa de sus reclamos. El entrenador se molestó y protestó después de que el juez central no marcase una mano de los rivales. Antes había reclamado un choque del arquero adversario con Juan Luis Anangonó.



Tras el compromiso y el desafortunado destino del estratega, Carlos Gruezo -asistente técnico del argentino- brindó su reacción. El ecuatoriano se mostró visiblemente molesto por la decisión de la tarjeta roja y criticó el arbitraje.



"No nos gusta hablar de los árbitros, pero se la tienen agarrada con Luis Zubeldía. No es posible que enseguida sea expulsado. No puede ser que muestre su molestia con respeto y ni siquiera le exhiben tarjeta amarilla, fue directo a la roja", dijo el compañero del entrenador.

Trabajo que rinde frutos

Después de los dardos hacia el colegiado, Gruezo se refirió al partido y a su significado para ellos. Con el triunfo recuperaron terreno y esperan un tropezón de los líderes para seguir en carrera por la etapa.



El ayudante del gaucho manifestó que la forma en la que se consolidó la victoria logró reflejar el trabajo que se realizó durante todo el año. Además, destacó el impacto colectivo y que el camino es el correcto para darle a la hinchada el equipo que desea, lo cual ha sido un reto para el cuerpo técnico y los directivos.



Tras derrotar al 'Ponchito', los albos sumaron 18 puntos en la segunda etapa y se pusieron, temporalmente, en el segundo puesto. Los azucenas y el puesto en el que terminen la fecha están condicionados por los resultados de Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, Aucas y Emelec.

Tres expulsiones

Pese a que Zubeldía regresó a Liga en los últimos días de abril de 2022, el DT ya colecciona tres expulsiones en su periodo. Dos fueron en la segunda etapa y una, en la primera.

La cartulina roja inicial la vio ante el Guayaquil City. A aquella le siguió otra ante Técnico Universitario y la última frente a Mushuc Runa.