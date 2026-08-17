Superliga Femenina 2026 definió fechas y horarios para las finales entre Liga de Quito y Dragonas IDV

La Superliga Femenina 2026 entra en su etapa decisiva después de una temporada marcada por el dominio de Liga de Quito y Dragonas IDV. Los dos equipos volverán a encontrarse en una final, tal como ocurrió en la edición anterior.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del campeonato, confirmó este lunes 17 de agosto las fechas, horarios y escenarios de los dos partidos que definirán al campeón del fútbol femenino ecuatoriano.

Guerreras Albas y Dragonas IDV disputarán la final por segundo año consecutivo. En 2025, el título quedó en manos del conjunto del Valle.

Aunque existió la posibilidad de que el primer encuentro coincidiera con un partido de Liga Pro masculina en el estadio Rodrigo Paz Delgado, finalmente esa alternativa quedó descartada.

¿Cuándo juegan Liga de Quito y Dragonas IDV la final de la Superliga Femenina?

La final de ida de la Superliga Femenina 2026 se disputará el sábado 22 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Guerreras Albas serán locales en el primer encuentro, que comenzará a las 17:00, hora de Ecuador.

La definición se trasladará una semana después al escenario de Dragonas IDV.

La final de vuelta se jugará el sábado 29 de agosto en el estadio de IDV, también conocido como Chillo Jijón, desde las 17:00, hora de Ecuador.

En ese partido se conocerá al campeón de la Superliga Femenina 2026 y posteriormente se realizará la ceremonia de premiación.

🤩 Horarios definidos para las finales de la Superliga Femenina Ecuabet.



¿Quiénes serán las campeonas? pic.twitter.com/pWcAO8yEGU — Superliga Femenina Ecuabet (@SuperligaFEF) August 17, 2026

¿Cómo llegan Dragonas IDV y Guerreras Albas a la final?

Dragonas IDV y Guerreras Albas fueron los dos equipos más regulares de la primera etapa de la Superliga Femenina.

Ambos terminaron con 53 puntos, pero Dragonas IDV ocupó el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol.

El conjunto del Valle también tuvo el mejor ataque del torneo durante esa etapa, con 89 goles a favor.

Guerreras Albas, en cambio, destacaron por su rendimiento defensivo y recibieron apenas siete goles, el mejor registro del campeonato según los datos proporcionados.

Los números reflejan el equilibrio entre los dos finalistas: el mejor ataque de la competición se medirá con la defensa menos vencida.

¿Cómo clasificaron Liga de Quito y Dragonas IDV a la final?

Sus campañas durante la fase regular permitieron que ambos equipos avanzaran directamente a las semifinales.

Dragonas IDV enfrentó a Universidad Católica y consiguió la clasificación con un marcador global de 3-1.

Guerreras Albas también resolvieron su semifinal por un global de 3-1, en su caso frente a Barcelona SC.

Los resultados dejaron nuevamente frente a frente a los dos equipos que disputaron el campeonato en 2025.

¿Qué pasó en la última final entre Guerreras Albas y Dragonas IDV?

La final de 2026 será una reedición de la serie que definió el título de la Superliga Femenina en 2025.

En aquella ocasión, Dragonas IDV se coronó campeón y ahora buscará repetir la conquista frente al conjunto de Liga de Quito.

Guerreras Albas tendrán la oportunidad de disputar nuevamente el campeonato.