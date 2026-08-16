Guerreras Albas son finalistas de la Superliga Femenina

Guerreras Albas derrotaron este domingo 16 de agosto de 2026 2-0 a Barcelona SC en la vuelta de las semifinales de la Superliga Femenina (3-1 en el global), con lo que se clasificaron para las finales, donde se medirán a Dragonas IDV.

Guerreras Albas finalistas a año seguido

Guerreras Albas se impusieron 2-0 a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz. El primer tanto lo anotó a los 17 minutos del primer tiempo Rosa Flores, con un potente remate desde fuera del área que no pudo interceptar Maleike Pacheco.

El 2-0 definitivo tuvo la firma de la misma goleadora a los 90+5′ con un contragolpe letal. Dentro del área, hizo un enganche para que su marca pase de largo, para tener todo el arco a su disposición para sacar un certero remate.

Flores es una de las jóvenes figuras con las que cuenta el conjunto capitalino. Es oriunda de Otavalo y aporta claridad en el mediocampo con una visión de juego periférica y un remate de media distancia que ya es temido en el continente.

Nació el 26 de junio de 2006; fue una de las goleadoras de la Selección de Ecuador sub-20 que este año logró la clasificación para la Copa del Mundo en Polonia. Anotó tantos cruciales frente a Argentina, Bolivia y un “misil” inolvidable ante Colombia desde casi 40 metros.

Las universitarias disputarán su segunda final de la Superliga. Coincidencialmente, ambas han sido contra Dragonas IDV, las actuales bicampeonas que van en busca del tricampeonato, una marca inédita en el fútbol femenino del país.

Antes de esta nueva final, lograron el cuarto puesto en 2020 y 2021, años en los que El Nacional y Deportivo Cuenca, al mando técnico de Wendy Villón (actual DT de BSC), levantaron el trofeo de monarcas nacionales.

Gol de Rosa Flores

¡GUERRERAS ALBAS QUIEREN REVANCHA EN LA FINAL! ⚪🔥



¡GOLAZO DE ROSITA FLORES! Anotó la primera del partido y Liga de Quito sueña con el pase a la final de la Superliga Femenina. 🔝



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Historial Superliga Femenina

Temporada Campeón Subcampeón 2019 Deportivo Cuenca (1) Ñañas (1) 2020 El Nacional (1) Ñañas (2) 2021 Deportivo Cuenca (2) Ñañas (3) 2022 Ñañas (1) Dragonas IDV (1) 2023 Barcelona SC (1) Dragonas IDV (2) 2024 Dragonas IDV (1) Barcelona SC (1) 2025 Dragonas IDV (2) Guerreras Albas (1)

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