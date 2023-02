Liga de Quito queda primer finalista de la Copa de Campeones

Jugadores de Liga de Quito y Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado en la Copa de Campeones Edgardo Bauza. Foto: Twitter @LDU_Oficial.

Liga de Quito es el primer finalista de la Copa de Campeones Edgardo Bauza este 4 de febrero de 2023 luego de empatar ante Aucas 0-0.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, escenario que lució con un buen marco de hinchas universitarios que se ilusionan con la temporada que puede hacer su equipo.



El boleto a la final de Liga de Quito en la Copa de Campeones Edgardo Bauza, se cristalizó el pasado miércoles 1 de febrero en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con la goleada, sin atenuantes, por 1-4.



Los goles de la goleada de Liga de Quito estuvieron a cargo de José Ángulo, Alexander Alvarado, Jhojan Julio y Ángel González. El único tanto de Aucas fue de Edison Vega, con un remate que sorprendió a un confiado Alexander Domínguez.

​Aucas se perdió un penal

A los 52 minutos Aucas tuvo la oportunidad de abrir el marcador a través de un tiro penal.



En la jugada previa el haitiano Ricardo Adé le cometió una infracción a Michael Carcelén, en su intención de despejar un tiro de esquina levantado por Jordan Rezabala. Adé fue amonestado con tarjeta amarilla.



El delantero colombiano Michael Rangel, refuerzo para este 2023, tomó el balón, pero su remate fue contenido por Alexander Domínguez, quien fue sobre su palo derecho para hacerse con el balón y no entregar un rebote.



Esa fue la jugada más clara que tuvo Aucas para intentar acercarse en el marcador a Liga de Quito. En adelante, sus llegadas fueron contenido por 'Dida' Domínguez, una de las figuras del encuentro.



El cierre del partido se manchó por una jugada en donde Ricardo Adé le cometió una fuerte falta sobre Jhonny Quiñónez, quien cayó lesionado sobre el césped del Rodrigo Paz Delgado.



Esa jugada desembocó en reclamos de lado y lado, pero no pasó a mayores. Ricardo Adé vio una nueva tarjeta amarilla y se fue expulsado con tarjeta roja.



Esta expulsión no de impedirá a Adé que juegue la final de la Copa de Campeones. El reglamento del torneo así lo dictamina.

¡EL CAMPEÓN NO PUEDE! LDU Quito mantiene el empate, tras la atajada de Alexander Domínguez a Michael Rangel desde el punto penal.



▶️No te pierdas la 🇪🇨#SeriePacífico en #StarPlusLA. pic.twitter.com/kj6bh7l3Kd — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) February 4, 2023

Espera rival

El rival de Liga de Quito en la final de la Copa de Campeones Edgardo Bauza saldrá del cruce entre Barcelona y Deportivo Cuenca.



El partido de ida se jugará este sábado 4 de febrero, desde las 18:00, en el estadio Monumental. La revancha está pactada para el sábado 11 del mismo mes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar desde las 19:00.



Las finales se jugarán el miércoles 15 de febrero, desde las 19:00 y el domingo 19 de febrero, desde las 18:00.

