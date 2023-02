'Dibu' Martínez, duramente criticado por un grosero error con el Aston Villa

Como "grosero" calificaron varios hinchas y medios deportivos el error que Emiliano 'Dibu' Martínez cometió este sabado 4 de febrero en el duelo de su equipo, el Aston Villa, frente al Leicester City, por la Premier League.

El fallo lo cometió al minuto 11, cuando el Aston Villa ganaba 1-0. En ese momento, el portero argentino decidió darle el balón al volante francés Boubacar Bernard Kamara, pese a estar rodeado por tres rivales.

The most overrated goalkeeper in the world Dibu Martinez just made a disrespectful mistake and cost his team a goal.



Unbelievable #AVLLC pic.twitter.com/IJsm9clRfK