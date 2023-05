Liga de Quito asciende en la tabla, pero su juego no convence

Liga de Quito durante la temporada 2023 Foto: LDU

Andrés Ávila (D)

Liga de Quito es un equipo irregular en la primera etapa de la Liga Pro 2023. El conjunto albo tiene un buen platel y aunque está en la parte alta de la tabla, su juego no convence.

Con once fechas disputadas, Liga de Quito está en la cuarta posición con 18 unidades, tras haber conseguido cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Inclusive perdió el invicto que mantenía con Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Los albos están a cinco puntos del líder Independiente del Valle, que tiene un partido menos, y con cuatro fechas restantes las opciones de ganar la etapa son casi imposibles.

Números engañosos

Aunque si se analiza la temporada de Liga de Quito en números está no luce tan mal, pues son el segundo equipo más anotador con 20 tantos y tiene la cuarta mejor defensa con 11 goles en contra.



Sin embargo, esto no refleja la verdad, ya que a Liga de Quito le cuesta mucho generar peligro en sus partidos. De hecho, la falta de creatividad e ingenio para crear opciones les ha costado caro en varios partidos. Y en otros juegos se han resuelto por individuales o jugadas puntuales.



Por nombres y fichajes se esperaba una Liga de Quito diferente, pero Luis Zubeldía, DT de los albos, sigue sin encontrar la fórmula para el equipo y en reiteradas ocasiones buscó la victoria solo con centros al arco.

Puntos bajos y altos en la temporada

Los puntos altos en Liga de Quito en la presente LigaPro son muy pocos. De hecho, los jugadores más destacados de Liga de Quito son Alexander Alvarado, Óscar Zambrano y Sebastián González.



El ‘10’ albo es el máximo anotador de Liga en el torneo, con siete tantos y, además, tiene dos asistencias, mientras que, los juveniles que estarán en el Mundial Sub-20 con Ecuador han sido un punto fuerte en el mediocampo cuando comparten cancha.



Entre los puntos bajos está su defensa, pues deja muchos espacios y ha cometido varios errores. Su referente Ricardo Adé, que fue el mejor jugador de la temporada pasada, no ha mostrado su mejor versión todavía.



Así mismo, el mediocampo sufre mucho cuando no están los jugadores Sub-20. Y en este tramo final de la primera etapa que no estarán disponibles por el Mundial, se notará aún más su ausencia.



Por último, la ofensiva de Liga de Quito. Aunque son uno de los equipos más goleadores, lo cierto es que los delanteros albos han dejado mucho que desear, perdiéndose oportunidades claras y en ocasiones no logran crear una opción de gol.

