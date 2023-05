Doblete de Alexander Alvarado y Liga de Quito derrotó a Técnico Universitario

Liga de Quito derrotó a Técnico Universitario. Foto: LDU

Paulo Álvarez (D)

Liga de Quito aprivechó un doblete de Alexander Alvarado para derrotar a Técnico Universitario, por 2-1, en el arranque de la undécima fecha de la Liga Pro.

La 'U' se encontraba obligada a ganar a raíz de sus último resultados y la posición que ocupaba en la tabla de posiciones. Con 15 unidades, la escuadra alba arribó en el quinto puesto del torneo.



El resultado del choque podía representar un punto de inflexión en función de un rendimiento y una ubicación por debajo de las expectativas. Previo al partido, la dirigencia y el DT Luiz Zubeldía se habían mostrado insatisfechos y decepcionados por el mal momento debido a la inversión y a la cantidad de la plantilla.



En el caso del 'Rodillo Rojo', este vivía una situación similar -con las debidas distancias- y se encontraba en una posición más crítica. Hace seis compromisos no conseguía una victoria y se encontraba en la duodécima posición.

Liga se puso al frente al final del primer tiempo

Con un equipo alterno, Liga de Quito consiguió dominar el cotejo desde los primeros minutos. Al igual que en otras oportunidades, la contundencia era uno de los aspectos que le empezaba a pasar factura.



A pesar de reiteradas llegadas y del control de balón en el campo contrario, los universitarios no conseguían romper el marcador. Debieron esperar hasta los último minutos para que la pelota parada les diera una vía para ponerse al frente.



A los 43 minutos, los capitalinos recibieron un tiro libre cerca de la media luna. Con pierna derecha y borde interno, Alexander Alvarado apareció para poner la ventaja transitoria y clavar el balón hacia el ángulo de Walter Chávez.

Empate parcial de Técnico y triunfo definitivo de Liga

La superioridad de Liga en el marcador no duró mucho después del pitazo del primer periodo. Para la etapa de complemento, Técnico Universitario salió convencido a buscar el empate y lo consiguió a los 56 minutos.



El 'Rodillo Rojo' optó por una postura mucho más ofensiva y así fue como obtuvo la igualdad. Después de una llegada y una ataja 'in extremis' de Adrián Gabbarini con el pie, Daykol Romero pifió en el rechazo de una pelota e impactó de lleno con el botín a un rival.



El árbitro no dudó en pitar el penal y Onofre Mejía fue el encargado de ejecutarlo. El defensor cambió por gol la oportunidad.



Con el 1-1 en el marcador, Alvarado volvió a aparecer como salvador. En un contragolpe, el volante lateral recibió un pase filtrado y, cuando Chávez salió a interceptar la pelota, alcanzó a pellizcarla y eludirlo para poner el 2-1 definitivo.



Con el triunfo, Liga puede sube -momentáneamente- al cuarto lugar e iguala en punta a Orense y El Nacional, a quienes también desplaza. Su permanencia en el puesto dependerá de los resultados de ambos clubes. En el caso de Técnico Universitario, este se mantiene en el puesto 12, pero también está sujeto a otros partidos.

