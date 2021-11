LDU debe pagar una cláusula de salida por Hernán Galíndez

Redacción Bendito Fútbol

Hernán Galíndez quiere quedarse en Quito, ya sea en Universidad Católica o LDU. El arquero argentino-ecuatoriano tiene contrato con la ‘Chatoleí’ hasta diciembre del 2022 pero los albos están cerca de su fichaje.

Aunque mantiene un vínculo vigente, el jugador aclaró que tiene una cláusula de salida, que le permitiría jugar en otro club, siempre y cuando este cancele los valores a la Universidad Católica.



“Tengo contrato hasta el final del 2022, pero con una cláusula que felicitaría mi salida. Por ahora no tengo una certeza de lo que pasará en el futuro. Mi representante está viajando para encargarse de estas cosas”, dijo Galíndez, en radio La Red.



Evitó mencionar cuál es el monto a pagar. Aunque ama a Católica, dejó abierta la posibilidad de jugar en otro club quiteño.



“Quito es mi ciudad, no me imagino fuera de aquí, no quiero irme nunca. Católica me dio todo, empecé en la B y después jugué en el Maracaná. Es verdad que hay negociaciones con Liga, pero no depende solo de mis ganas”, dijo.



Según reveló Luis Miguel Escalada, encargado de llevar la negociación entre el jugador y Liga de Quito, el club estaría dispuesto a ofrecer un contrato de tres años, que es la aspiración de Galíndez.



“Yo soy hincha de Católica, pero como a todo jugador, sí me gustaría jugar en Liga”, fueron las últimas palabras del arquero de 34 años, cuando le consultaron sobre su deseo de llegar al ‘Rey de Copas’, en el 2022.