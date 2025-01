Leonardo Campana sorprendió a sus seguidores a finales de 2024 con un anuncio importante: el delantero ecuatoriano dejó el Inter Miami para unirse a otro equipo de la Major League Soccer (MLS).

Campana ha fichado por el New England Revolution, club originario de Boston que ha enfrentado temporadas complicadas, especialmente por la falta de goles.

Ante la falta de minutos en el Inter Miami, Campana decidió buscar un nuevo destino para la temporada 2025 y aportar su talento en la ofensiva del Revolution.

En redes sociales ya circula una foto donde Leonardo Campana viste el uniforme de su nuevo equipo, marcando el inicio de su etapa con el New England Revolution.

El delantero ecuatoriano se incorporó a los entrenamientos del equipo este lunes, 13 de enero, en Sarasota, Florida, donde el club realiza su pretemporada.

Leo Campana ya con el uniforme del New England Revolution. pic.twitter.com/sGkfLA5cv8

El posible debut de Campana con el New England Revolution será el 21 de enero en un partido de pretemporada contra el Austin FC. Además, el equipo tiene programados encuentros frente a St. Louis City, Houston Dynamo, Atlanta United y Tampa Bay Rowdies, todos ellos en Florida.

La pretemporada concluirá el sábado 15 de febrero en Massachusetts, cuando el Revolution se enfrente al Hartford Athletic en su último amistoso antes del inicio de la MLS 2025.

Getting straight to work 💥 Day 1 in Sarasota!#NERevs • @JetBlue pic.twitter.com/3i6NrK6bHz