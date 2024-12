Leonardo Campana es el nuevo refuerzo del New England Revolution en la MLS. El delantero ecuatoriano cerró su etapa en el Inter Miami tras tres temporadas exitosas, donde mostró su mejor nivel profesional hasta la fecha.

En una entrevista con EFE, Campana calificó este cambio como “la decisión correcta” para continuar su carrera con mayor continuidad y protagonismo, objetivos clave para consolidarse como una figura importante en la selección ecuatoriana.

Más noticias:

A sus 24 años, Campana recibió ofertas de entre cuatro y cinco equipos de la MLS interesados en ficharlo. Sin embargo, se decidió por los ‘Revs’ con el propósito de convertirse en el referente ofensivo del equipo, un rol que no pudo alcanzar completamente en el Inter Miami, donde compartió vestuario con grandes figuras, como el uruguayo Luis Suárez.

Durante la última temporada, Campana marcó 10 goles en 37 partidos, pero en la mayoría de ellos comenzó desde el banquillo.

Foto: Instagram Leonardo Campana.

“Sé que no he tenido muchas opciones porque tenía a Luis [Suárez], quien, para mí, ha sido el mejor delantero de los últimos diez años. No se trata de mi nivel, sino de que Luis siempre ha sido un goleador en los equipos donde ha estado”, explicó Campana en una videoconferencia.

“Con Luis aprendí muchísimo. Me ayudó a crecer tanto como profesional como persona”, destacó el ecuatoriano.

Leonardo Campana acató el consejo de Beccacece

La decisión de Campana también estuvo influenciada por el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, quien lo ha convocado con regularidad para ser parte de la ‘Tri’.

“La decisión pasa también por estar más cerca de la selección y, obviamente, por tener un rol más protagónico. Hablé con el técnico, y me pidió jugar regularmente. Sé que, haciendo las cosas bien, voy a tener un lugar en la selección”, aseguró Campana.

Foto: API.

Con el Mundial de 2026 en el horizonte, Campana está decidido a cumplir un sueño que no pudo materializar en Qatar 2022.

“No quiero ir solo a pasear o a estar en el banquillo; quiero ir a competir por un puesto y jugar un Mundial. Es una deuda que tengo pendiente conmigo mismo”, confesó con determinación.

Agradecido con el Inter Miami

Campana admitió que sus tres años en el Inter Miami han sido “increíbles”, pues se siente “bendecido” de haber podido compartir vestuario con Lionel Messi, al que definió como el mejor de todos los tiempos, además de con Gonzalo Higuaín, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otras leyendas del fútbol mundial.

“Ha sido un sueño, he aprendido muchísimo estos años, desde el primer año que llegué”, señaló el atacante ecuatoriano. “Cualquier jugador quisiera estar hoy en el Inter Miami, pero a mí me toca poner eso a un lado y enfocarme en mí. Obviamente, es duro, pero siento estoy tomando la decisión correcta para tener los minutos que quiero”, apuntó.

Vota por el Personaje del Año 2024 Escoge cuál fue el personaje destacado y el hecho noticioso del año Llévame allí

El Confesionario – Primera temporada