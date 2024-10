Leonardo Campana (Inter Miami), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps), Anderson Julio (Real Salt Lake) y Jefferson Valverde (Houston Dynamo) son los cuatro ecuatorianos que compiten por ganar el título de la Major League Soccer (MLS).

El Inter Miami, que cuenta con Leonardo Campana como uno de sus goleadores, es el principal favorito para ganar el título por ser el mejor equipo de la temporada regular con 74 puntos y contar en sus filas con Lionel Messi.

Campana y el Inter Miami comenzará, este viernes 25 de octubre de 2024, desde las 19:30, el asalto a su primera Copa MLS con una eliminatoria de ‘playoff’ contra el Atlanta United, el equipo con el que Gerardo ‘Tata’ Martino se proclamó campeón en 2018.

Esta primera eliminatoria, unos cuartos de final de Conferencia, se disputan al mejor de 3 partidos. A partir de la siguiente ronda, el formato cambia a partido único.

Messi ha marcado 20 goles y repartido 16 asistencias en la temporada regular, mientras que su socio predilecto, Luis Suárez, también ha anotado 20 goles y ha dado 9 asistencias y Campana ocho goles y dos asistencias.

Sul rival, el Atlanta United, llega al ‘playoff’ de la repesca tras terminar noveno la temporada regular y haberse clasificado el pasado martes eliminando en la tanda de penaltis al Montreal.

El Atlanta fue el primer equipo al que Martino entrenó en la liga estadounidense, llevándolo a la consecución de la Copa MLS en su segunda y última campaña, la de 2018, antes de fichar por la Selección de México.

Otros partidos en parrilla

Además del Inter Miami vs. Atlanta United, los cruces de cuartos de final de la Conferencia Este los completan Columbus Crew vs. New York Red Bulls, Cincinnati vs. New York City y Orlando vs. Charlotte.

El Columbus Crew, vigente campeón de la Copa MLS y segundo durante la temporada regular, cuenta para la defensa del título con el colombiano Cucho Hernández (19 goles y 14 asistencias), que el año pasado fue elegido MVP del torneo.

Del Cincinnati vs. New York City destaca el duelo entre el argentino Lucho Acosta (14 goles y 19 asistencias) y el costarricense Alonso Martínez (16 goles).

En el último de los cruces en el Este, el Orlando dirigido por el colombiano Óscar Pareja tiene mucho que decir tras haber ido de menos a más durante la temporada regular impulsado por los 14 goles del uruguayo Facundo Torres.

¿Final angelina en el Oeste?

El cuadro del Oeste ha quedado de tal manera que los dos equipos de Los Ángeles, dominadores de la temporada regular, son ahora los favoritos para llegar a la final de conferencia.

Los Angeles FC quedó primero en el Oeste con 64 puntos -10 menos que el Inter Miami- y se enfrentará en cuartos de final al Vancouver, que el miércoles arrolló 5-0 al Portland Timbers en el partido de repesca.

También con 64 puntos quedó como segundo clasificado un LA Galaxy renacido con el exbarcelonista Riqui Puig como referencia y que jugará por un puesto en las semifinales con el Colorado Rapids del brasileño Rafael Navarro (15 goles).

El colombiano Cristian Arango (19 goles y 14 asistencias) y su Real Salt Lake disputarán su cruce de cuartos con el Minnesota United, mientras que Seattle Sounders y Houston Dynamo jugarán la última eliminatoria del Oeste.

