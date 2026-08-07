Lamine Yamal lanzó un guiño a Ecuador en sus vacaciones

Lamine Yamal continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia tras conquistar el Mundial 2026 con España. El jueves 6 de agosto de 2026 llegó a Medellín vestido con la camiseta de la selección colombiana para participar en las actividades de la Feria de las Flores, donde volvió a alborotar a sus fanáticos.

Yamal emocionó al alcalde de Medellín

La presencia de Lamine Yamal fue celebrada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le dio la bienvenida con un mensaje en redes sociales. El funcionario destacó que el campeón del mundo eligiera la ciudad como parte de su recorrido por el país sudamericano.

Durante su visita, Yamal asistió a una presentación del cantante colombiano Ryan Castro en la Comuna 13. En varios videos compartidos por asistentes se observa al futbolista interpretando el tema ‘El ritmo que nos une’ y agradeciendo el cariño recibido por el público.

“Gracias por todo. Muy contento de estar aquí. A Ryan, por romper así siempre”, expresó el atacante español ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos la presencia del joven jugador de 19 años.

El recorrido del español por Colombia comenzó días atrás en Cartagena de Indias, donde visitó el centro histórico acompañado por su equipo de seguridad. Decenas de seguidores intentaron acercarse para conseguir una fotografía con el joven futbolista del conjunto azulgrana.

Las vacaciones de los jugadores de la selección española comenzaron después de conquistar la Copa del Mundo el pasado domingo 19 de julio frente a Argentina. Desde entonces, varios integrantes del plantel han elegido diferentes destinos turísticos alrededor del mundo.

Yamal sorprendió con un video

El mismo jueves, Yamal utilizó su perfil de TikTok, en el que cuenta con más de 67 millones de seguidores, para subir un video en el que baila ‘Vitamina‘, del cantante ecuatoriano Jombriel.

En menos de 12 horas la publicación se viralizó al superar las 19 millones de reproducciones, cuatro millones de corazones, 69 000 comentarios, 154 000 guardados y 188 000 compartidos.

‘Vitamina‘ se convirtió desde su lanzamiento en 2025 en la canción más reproducida en la historia de Spotify Ecuador. Alcanzó millones de reproducciones y consolidó la carrera a nivel internacional del esmeraldeño.

El tema no solo rompió récords como la canción más reproducida en un solo día en Ecuador, sino que escaló a nivel global hasta colarse de forma sorpresiva en la lista oficial de música favorita del expresidente estadounidense Barack Obama.

Jombriel, cuyo nombre real es Jonathan Gabriel Cedeño Romero, comenzó su carrera musical en el mundo del freestyle. Con el tiempo encontró su estilo y éxito en el reguetón y el dancehall.

Aunque su sueño inicial era ser futbolista, la pandemia de COVID-19 en el 2020 lo llevó a explorar su pasión por la música. Con una edad de apenas 23 años, tiene un presente y futuro promisorio en la música.

En 2021, lanzó su primer EP y ganó seguidores en Ecuador. No obstante, fue con ‘Parte y Choke‘ que logró reconocimiento internacional. Desde entonces, ha trabajado en consolidar su estilo y expandir su presencia en la industria musical.

Su más reciente sencillo, ‘Combi completa’, fue elegido por los fanáticos de todo el continente como el lanzamiento favorito en la encuesta de Nueva Música Latina de la revista musical Billboard.

Billboard destacó que logró romper moldes en el mercado sudamericano al meter su música en listas de altísima competitividad como el Billboard Global 200 y alcanzar el número uno en el listado de Argentina con su éxito viral ‘Parte y Choke‘.

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