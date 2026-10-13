Lamine Yamal sacude la Champions y lanza un aviso por el Balón de Oro

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Barcelona visitó al Galatasaray este martes 13 de octubre de 2026, por la segunda jornada de la Champions League, en un partido que volvió a colocar a Lamine Yamal en el centro de la conversación sobre el Balón de Oro. El futbolista español, de 19 años, asumió un papel determinante en una noche exigente para el conjunto dirigido por Hansi Flick.

El encuentro, disputado en el Rams Park de Estambul, puso a prueba la capacidad de reacción del equipo español. En medio de la presión del conjunto turco, Yamal encontró el escenario para mostrar su desequilibrio, capacidad de asociación y protagonismo ofensivo, cualidades que alimentan su candidatura al principal reconocimiento individual del fútbol mundial.

Lamine Yamal fue clave en el 4-1 del Barcelona ante Galatasaray

El Barcelona derrotó 4-1 al Galatasaray en un encuentro que comenzó cuesta arriba para el conjunto azulgrana. El equipo turco se adelantó en el marcador después de un remate de Aleksey Batrakov, desviado en Gerard Martín, que terminó dentro de la portería española.

La reacción llegó antes del descanso. João Cancelo consiguió el empate después de una recuperación de Dani Olmo, pero el partido cambió definitivamente durante la segunda mitad, cuando Lamine Yamal comenzó a encontrar espacios por la banda derecha.

A los 50 minutos, el extremo español envió un centro preciso que Fermín López convirtió en el segundo gol del Barcelona. La asistencia permitió completar la remontada y confirmó la importancia de Yamal en la construcción ofensiva del equipo.

Apenas tres minutos después, el español volvió a aparecer. Encaró a la defensa del Galatasaray, realizó una jugada individual y encontró a Anthony Gordon, quien definió para establecer el 3-1.

La segunda asistencia reflejó una de sus principales virtudes: superar rivales mediante el regate y encontrar compañeros en posiciones favorables para finalizar. El Barcelona terminó imponiéndose 4-1, con dos participaciones directas de Yamal en el marcador.

El Balón de Oro vuelve a entrar en escena

La actuación del futbolista español llega a menos de dos semanas de la ceremonia del Balón de Oro 2026, programada para el 26 de octubre en Londres.

Yamal figura entre los 30 nominados al reconocimiento que organizan France Football y la UEFA. En la lista también aparecen Kylian Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Michael Olise y el ecuatoriano Willian Pacho.

El premio considera el rendimiento individual, los logros colectivos y otros criterios deportivos correspondientes al período evaluado. Por eso, las actuaciones recientes pueden fortalecer la imagen pública de los candidatos, aunque no necesariamente modificar una votación que ya se haya realizado.

La presencia de Pacho también conecta esta edición con el fútbol ecuatoriano. El 12 de septiembre, El Comercio publicó que Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, había mencionado al defensor ecuatoriano entre sus candidatos al reconocimiento de 2026.

Lamine Yamal también asume liderazgo en el Barcelona

El crecimiento del español no se limita a los regates, goles y asistencias. Yamal también ha comenzado a asumir mayores responsabilidades dentro del Barcelona, hasta recibir oportunidades de portar el brazalete de capitán.

Con 19 años, su protagonismo representa una evolución importante dentro del equipo de Hansi Flick. El extremo participa en la elaboración de las jugadas, atrae defensores y genera espacios que sus compañeros pueden aprovechar.

Esa capacidad resulta especialmente importante ante rivales que defienden cerca de su propia área. En esos escenarios, superar a un adversario mediante una acción individual puede romper el orden defensivo y generar una ocasión de gol.

La victoria ante el Galatasaray también permitió al Barcelona sumar su segundo triunfo en la actual edición de la Champions League, después de comenzar el torneo con una goleada por 5-1 frente al Feyenoord.

La próxima cita para los candidatos al Balón de Oro será el 26 de octubre, cuando el London Palladium Theatre reciba la ceremonia que determinará al sucesor de Ousmane Dembélé. Entre los aspirantes estará Lamine Yamal, quien sumó otra actuación destacada en el escenario europeo.

Preguntas frecuentes sobre Lamine Yamal, Barcelona y el Balón de Oro 2026:

❓ ¿Cómo quedó el Barcelona vs. Galatasaray en la Champions League 2026? El Barcelona derrotó 4-1 al Galatasaray el martes 13 de octubre de 2026, por la segunda jornada de la Champions League, en el Rams Park de Estambul.

El equipo turco comenzó ganando gracias a un remate de Aleksey Batrakov desviado por Gerard Martín. Sin embargo, Barcelona remontó con un gol de João Cancelo y dos anotaciones posteriores de Fermín López y Anthony Gordon, ambas asistidas por Lamine Yamal. El conjunto español consiguió así su segunda victoria en el torneo. ❓ ¿Cuántas asistencias dio Lamine Yamal contra Galatasaray? Lamine Yamal registró dos asistencias en la victoria 4-1 del Barcelona ante Galatasaray por la Champions League.

A los 50 minutos, el extremo español asistió a Fermín López para el 2-1. Tres minutos después, realizó una jugada individual y habilitó a Anthony Gordon para el tercer gol del conjunto azulgrana. Su actuación fue determinante para completar la remontada.

❓ ¿Lamine Yamal está nominado al Balón de Oro 2026? Sí. Lamine Yamal figura entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento organizado por France Football y la UEFA.

El futbolista español, de 19 años, comparte la lista de candidatos con Kylian Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Michael Olise y el ecuatoriano Willian Pacho, entre otros. Su rendimiento en el Barcelona lo mantiene entre los aspirantes al premio, aunque su victoria no está garantizada. ❓ ¿Cuándo y dónde será la ceremonia del Balón de Oro 2026? La ceremonia del Balón de Oro 2026 está programada para el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra.

Durante el evento se conocerá al sucesor de Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior. El reconocimiento considera el rendimiento individual, los logros colectivos y otros criterios deportivos correspondientes al período evaluado. ❓ ¿Qué futbolista ecuatoriano está nominado al Balón de Oro 2026? Willian Pacho es el futbolista ecuatoriano que figura entre los nominados al Balón de Oro 2026, junto con estrellas internacionales como Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

El defensor ecuatoriano integra la lista de 30 candidatos al reconocimiento. Además, Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, mencionó a Pacho entre sus favoritos para el premio de 2026, según una información publicada por El Comercio el 12 de septiembre.

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