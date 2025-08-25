Kendry Páez inició la campaña 2025/26, su primera en Europa, vistiendo los colores del Racing de Estrasburgo, a préstamo del Chelsea. Pese al corto tiempo de adaptación, el ecuatoriano ya se ha ganado un lugar en la rotación de Liam Rosenior y la confianza del entrenador inglés.

El domingo 24 de agosto, en la victoria 1-0 sobre el Nantes por la Ligue 1, el ex Independiente del Valle fue titular por primera vez. Disputó 64 minutos y dejó muy buenas sensaciones, siendo aplaudido por los aficionados en el Stade de la Meinau y destacado públicamente por su DT.

Más noticias:

Kendry Páez recibió elogios de su DT

Tras el encuentro, decidido por un gol agónico de Emanuel Emegha, Rosenior no escatimó en elogios para el ecuatoriano de 18 años.

“Kendry es un joven con un don. Es un jugador extremadamente talentoso que se ha adaptado rápido”, señaló el estratega.

Además, subrayó la mentalidad del futbolista.

“Quiero destacar cómo se adaptó al grupo como trabaja para estar a la altura. Tiene una actitud notable”.

🎙️Liam Rosenior : "Kendry (Paez) est un petit qui a un don. C’est un joueur ultra doué qui s’est vite adapté. Mais ce que je veux mettre en avant, c’est la façon dont il s’est adapté au groupe et la manière dont il travaille pour être au niveau. Il a une attitude remarquable."… pic.twitter.com/F0MXMpHlDO — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 24, 2025

Ubicado como extremo-mediapunta por derecha, Páez mostró destellos de su calidad. Intentó tres remates (uno desviado y dos bloqueados), completó el 80% de sus pases, y exhibió su capacidad de regate y asociación en campo rival, aunque sin llegar al gol o la asistencia.

Su participación ofensiva fue clave para abrir espacios y generar desequilibrio.

Números de Kendry Páez en Estrasburgo

Hasta el momento, el ecuatoriano suma tres partidos oficiales: dos en la Ligue 1 y uno en la fase previa de la UEFA Conference League, con un total de 94 minutos.

Su mejor actuación llegó en su estreno europeo, ante el Brondby de Dinamarca, donde ingresó como revulsivo y fue determinante en ataque. En ese partido registró:

1 pase clave

1 ocasión clara creada

79% de acierto en entregas

50% de duelos ganados

1 despeje y 1 quite en defensa

Además, fue uno de los jugadores mejor valorados del encuentro con 7,2 puntos en SofaScore, entre los 15 que vieron acción.

Un poco de la magia de Kendry Páez. 🇪🇨✨ pic.twitter.com/oM4gypsH5Y — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) August 24, 2025

Entrevista Adrián Luna Martinetti