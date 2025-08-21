Kendry Páez volvió a tener acción con el Racing de Estrasburgo este jueves 21 de agosto. El volante ecuatoriano ingresó en la segunda mitad del empate 0-0 ante el Brøndby IF, por los play-offs de la Uefa Conference League, en partido disputado en Francia.

Este fue el segundo partido consecutivo en el que el tricolor suma minutos con el conjunto de Alsacia, tras haber debutado oficialmente días atrás en la Ligue 1.

El técnico inglés Liam Rosenior sigue mostrando confianza en el ecuatoriano, quien se ha convertido en una de sus principales cartas de cambio en el arranque de temporada europea.

Buenas sensaciones de Kendry Páez en pocos minutos

Páez arrancó en la banca, pero ingresó alrededor del minuto 70 con el marcador empatado.

El estratega inglés buscó con él un revulsivo ofensivo para romper la sólida defensa danesa, y el juvenil respondió con personalidad.

En apenas 20 minutos, Kendry estuvo cerca de generar la jugada de la victoria con un pase clave que casi termina en gol.

Double changement :



🟢 Kendry Paez & Abdoul Ouattara

🔴 Joaquin Panichelli & Sam' Amo-Ameyaw



72' | 0️⃣-0️⃣ #RCSABIF pic.twitter.com/858OlaJLhL — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 21, 2025

1 pase clave

11/14 pases completados (79% de precisión)

50% de duelos ganados

1 ocasión clara creada

1 despeje y 1 tackle en defensa

Su rendimiento fue destacado: obtuvo una calificación de 7,2 puntos, una de las siete más altas del plantel, entre los 15 jugadores que vieron acción en el encuentro.

Lo que viene para Páez y el Racing Estrasburgo

El partido de vuelta ante Brøndby se disputará el jueves 28 de agosto a las 13:00 (hora de Ecuador) en el Brøndby Stadion, en Dinamarca.

De conseguir la victoria, el Racing de Estrasburgo se clasificará a la fase de liga de la Conference League.

Sin embargo, antes tendrá una parada por la segunda jornada de la Ligue 1, cuando reciba al Nantes el domingo 24 a las 10:15 (hora Ecuador).

