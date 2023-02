Jugadores ecuatorianos sin equipo en el inicio de la LigaPro 2023

Luis Caicedo (izq.) con la camiseta de Liga en el 2019. El defensa no tiene todavía equipo para el 2023. Foto: archivo / EL COMERCIO

No todos los futbolistas tienen la tranquilidad de entrar en competencia, en el inicio de la LigaPro 2023. Hay un grupo de experimentados jugadores que aún no tiene un contrato para jugar en la Serie A de Ecuador.



Según el sitio especializado Transfermarkt, son 32 futbolistas, entre ecuatorianos y extranjeros que jugaron en el 2022, que aún no fueron requeridos por ninguno de los 16 clubes de la primera división en el país.



Uno de los nombres más ilustres de esta larga lista es el de Luis 'Kunty' Caicedo, formado en Independiente del Valle y parte del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2016.



Luego de su paso por el IDV se marchó al Cruzeiro de Brasil, antes de regresar a Ecuador requerido por el Barcelona SC.

Tras un breve paso por los Tiburones Rojos de México, fue contratado por Liga de Quito donde estuvo desde el segundo semestre de 2019 hasta finales de 2022.



A sus 30 años, Luis 'Kunty' Caicedo aún no tiene equipo. Según Transfermarkt el deportista está valorado en USD 426 000 (al cambio de este 24 de febrero de 2023).

Otros jugadores sin equipo en Ecuador

Kener Arce también integra esta lista. A sus 34 años pasó Espoli, Olmedo, Liga de Loja, Fuerza Amarilla, Independiente del Valle, Macará, Deportivo Cuenca y Cumbayá, su último club.



Transfermarkt le da un valor de mercado al esmeraldeño de USD 379 000.



Tito Valencia tiene una larga experiencia en el fútbol profesional. A sus 32 años paso por Liga de Quito, Audaz Octubrino, Liga de Loja, América de Quito, Deportivo Quevedo, El Nacional, 9 de Octubre y Barcelona SC, su último equipo en el 2022.



En su palmarés tienes los títulos de la Serie B con Liga de Loja en 2010 y Serie A con Barcelona SC en el 2016. En el 2008 estuvo en el plantel de Liga de Quito que ganó la Copa Libertadores.



El valor de mercado del esmeraldeño es de USD 284 000.



Alexis Santacruz, Jonathan González, Melvin Díaz, Joao Plata, Julio Angulo, Darío Bone, Gabriel Corozo y Wilmer Godoy son los parte de los jugadores que no tienen equipo en la LigaPro Serie A para el 2023.

Jugadores ecuatorianos sin club

1. Luis Caicedo

2. Kener Arce

3. Alexis Santacruz

4. Tito Valencia

5. Jonathan González

6. Melvin Díaz

7. Joao Plata

8. Julio Angulo

9. Darío Bone

10. Gabriel Corozo

11. Wilmer Godoy

