Estas son las opciones para ver los partidos de LigaPro

La jornada inaugural de la LigaPro 2023 se juega entre el 24 y el 27 de febrero. Deportivo Cuenca y Liga abren el torneo.

Los azuayos son locales ante LDU en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El partido inicia a las 19:00 con la dirección arbitral de Augusto Aragón.



En el 2022 Liga no ganó al Deportivo Cuenca. En el Alejandro Serrano Aguilar perdió 2-0 con goles de Ronny Biojó y Lucas Mancinelli. En el Rodrigo Paz Delgado empataron 1-1 con tantos de Alexander Alvarado y Agustín García Basso.



El antecedente más próximo fue la final del torneo Copa de Campeones Edgardo Bauza.

Liga se quedó con el trofeo gracias al marcador global de 4-1. En la ida empataron 1-1 y en la gran revancha los universitarios vencieron con un claro y contundente 3-0.



LigaPro y sus partidos



​Fecha 1 - LigaPro

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca

​

25 de febrero

Partido:Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues

​

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

​

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

​

¿Dónde verlo?

Gol TV

Star+

