José Mourinho, fiel a su estilo polémico y creativo, volvió a ser el centro de atención en el fútbol turco. El entrenador del Fenerbahce protagonizó una escena insólita durante el partido contra el Antalyaspor por la Superliga de Turquía, que le valió una tarjeta amarilla.

El portugués, molesto por un gol anulado a su equipo por fuera de juego, decidió “improvisar” su propio VAR. Frente a las cámaras de televisión, Mourinho reprodujo en su computadora portátil la repetición de la jugada polémica, intentando demostrar que la decisión arbitral había sido incorrecta.

“Mi analista me enseñó el portátil. Nuestra cámara táctica cubre todo el campo y, según la posición del lateral izquierdo, para nosotros el gol era válido“, dijo Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido que terminó con victoria del Fenerbahce.

“No dije ni una sola palabra, no hice ningún tipo de presión, solo puse el portátil (ante la cámara que retransmitía el partido). Hay muchas situaciones dudosas en el partido, tuve esa reacción de manera tranquila, pero el árbitro decidió sacarme tarjeta amarilla. Está bien”, dijo el técnico portugués.

