Jordy Caicedo volvió a anotar y llega a los 14 goles en Argentina

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Jordy Caicedo jugó su segundo partido con Huracán después de la última fecha FIFA con la Selección de Ecuador y llegó a los 14 goles en la temporada con el ‘Globo’. El delantero tricolor anotó el descuento en la derrota de su equipo por 1-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El decimocuarto gol de Jordy Caicedo en Argentina con Huracán

Huracán recibió a Gimnasia en el Palacio Ducó durante este jueves 15 de octubre del 2026 por la decimotercera fecha del torneo de la Liga Profesional Argentina. Para el cotejo, Jordy Caicedo fue incluido en el once titular de los quemeros.

Como visitante, el ‘Lobo’ fue el primero en ponerse por delante gracias a un gol de Ignacio Fernández a los 18 minutos de juego. A los 83′, sin embargo, el equipo del ecuatoriano recibió un penal a su favor y este fue el encargado de ejecutarlo.

Con un remate fuerte, cruzado al palo derecho del arquero, el delantero tricolor llegó a los 14 tantos con la casaca del ‘Globo’ y en el 2026. Pese al gol del ‘Expreso de Medianoche’, Germán Conti le dio la victoria al cuadro platense en los tiempos de descuento.

En el partido también estuvo presente Hernán Galíndez, arquero de la Selección de Ecuador.

¡ASÍ SE PATEAN LOS PENALES! Jordi Caicedo y un fuerte remate para vencer al arquero de Gimnasia y anotar el empate parcial de Huracán vs. Gimnasia. https://t.co/6wY6aVnr7K — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2026

Jordy Caicedo y sus goles durante este 2026

El delantero ecuatoriano arribó a Huracán en enero del 2026 tras un último paso por el Sporting de Gijón de la segunda división de España. Gracias a los 14 goles con los que cuenta, el cuadro argentino ya es el segundo en el que más tantos ha anotado en su carrera; por encima esta el CSKA Sofia de Bulgaria, donde marcó 32.

Tal cantidad de anotaciones con la escuadra de Parque Patricios los ha conseguido en 27 partidos, todos por la Liga Profesional Argentina. En el campeonato Apertura anotó ocho y fue el segundo máximo goleador del torneo corto; en el actual Clausura lleva seis.

Los equipos a los que les ha marcado son Banfield (2), Independiente Rivadavia (1), Atlético Tucumán (1), San Lorenzo (3), River Plate (1), Gimnasia (2), Rosario Central (1), Tigre (1), Belgrano (1) y Racing (1). Es el máximo anotador ecuatoriano, en una sola temporada en Argentina, en la historia, en este 2026 superó a Jaime Ayoví, que había logrado nueve con Godoy Cruz.

La Selección de Ecuador espera por los goles del ‘Expreso de Medianoche’

En la última fecha FIFA de la Selección de Ecuador, el DT Marcelo Gallardo hizo su primera convocatoria y citó a Jordy Caicedo. En aquella jornada, el combinado nacional se enfrentó a Corea del Sur, Japón y Panamá.

Ante el primer y el último rival, el ‘Expreso de Medianoche’ fue titular, pero no completó los 90 minutos. En el segundo ingresó desde el banco de suplentes. El delantero, sin embargo, no consiguió convertir en ningún partido.

Los siguientes amistosos de la Tri serán en la fecha FIFA de noviembre. Allí, el equipo nacional espera enfrentarse a Costa Rica y a Bolivia, como fuentes cercanas a la FEF comentaron a EL COMERCIO.

❓¿Qué ocurrió con Jordy Caicedo? Jordy Caicedo marcó de penal ante Gimnasia y con Huracán durante 2026. El tanto significó el empate parcial, aunque el ‘Lobo’ terminó imponiéndose 2-1 en el descuento. ❓¿Cuántos goles lleva Jordy Caicedo en Argentina? Jordy Caicedo suma 14 goles con Huracán en 2026. Marcó ocho durante el Apertura y lleva seis en el Torneo Clausura. ❓¿Qué récord tiene Jordy Caicedo? Caicedo es el ecuatoriano con más goles en un mismo año calendario en el fútbol argentino. Superó los nueve tantos que Jaime Ayoví había conseguido con Godoy Cruz en 2014. ❓¿Qué significa para la Selección de Ecuador? Caicedo mantiene su buen rendimiento goleador en Huracán después de no poder convertir durante la primera gira de Marcelo Gallardo. El delantero participó en los tres partidos de Ecuador frente a Corea del Sur, Japón y Panamá. ❓¿Qué sigue para Jordy Caicedo? Caicedo continuará con Huracán antes de una posible nueva convocatoria de Ecuador en noviembre. La siguiente fecha FIFA está prevista entre el 9 y el 17 de noviembre.

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