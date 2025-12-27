John Yeboah lidera otra victoria del Venezia FC y ya pelea el ascenso en la Serie B

El Venezia FC sigue en racha. Este sábado 27 de diciembre sumó su tercera victoria consecutiva en la Serie B, derrotando 1-0 a Virtus Entella gracias a un nuevo gol de John Yeboah, quien firmó su segundo tanto seguido y prolongó a siete partidos la racha invicta del cuadro ‘Lagunari’.
El equipo había tenido un inicio irregular, marcado por empates y un rendimiento discreto en ataque. Sin embargo, el presente es completamente distinto: el Venezia vive su mejor momento de la temporada y Yeboah se ha transformado en la pieza ofensiva más determinante del club.
El ecuatoriano abrió el marcador a los 16 minutos, una anotación suficiente para sellar un triunfo clave que mantiene al Venezia en la pelea por el ascenso.
Con este resultado, el equipo sube a la tercera posición de la Serie B con 35 puntos, muy cerca del Monza (37) y del líder Frosinone (38).
Un cierre de primera vuelta que ilusiona al club con volver a la élite del fútbol italiano.
La campaña 2025/2026 está siendo la más brillante de Yeboah desde su llegada a Italia.
Con su gol ante Entella, el atacante ecuatoriano llegó a:
Estos números le dan un impresionante promedio de participación de gol cada 83 minutos, posicionándolo como el jugador más decisivo del Venezia.
Además, hay un dato que confirma su importancia: en 10 de los últimos 12 partidos del Venezia, Yeboah anotó o asistió. Y es el máximo goleador y asistente del club en la Serie B.
Un rendimiento que explica por qué el club está metido de lleno en la lucha por el ascenso.