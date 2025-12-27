John Yeboah lidera otra victoria del Venezia FC y ya pelea el ascenso en la Serie B

El Venezia FC sigue en racha. Este sábado 27 de diciembre sumó su tercera victoria consecutiva en la Serie B, derrotando 1-0 a Virtus Entella gracias a un nuevo gol de John Yeboah, quien firmó su segundo tanto seguido y prolongó a siete partidos la racha invicta del cuadro ‘Lagunari’.

El equipo había tenido un inicio irregular, marcado por empates y un rendimiento discreto en ataque. Sin embargo, el presente es completamente distinto: el Venezia vive su mejor momento de la temporada y Yeboah se ha transformado en la pieza ofensiva más determinante del club.

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Yeboah impulsa al Venezia hacia la zona alta

El ecuatoriano abrió el marcador a los 16 minutos, una anotación suficiente para sellar un triunfo clave que mantiene al Venezia en la pelea por el ascenso.

Con este resultado, el equipo sube a la tercera posición de la Serie B con 35 puntos, muy cerca del Monza (37) y del líder Frosinone (38).

Un cierre de primera vuelta que ilusiona al club con volver a la élite del fútbol italiano.

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La mejor temporada de John Yeboah en Italia

La campaña 2025/2026 está siendo la más brillante de Yeboah desde su llegada a Italia.

Con su gol ante Entella, el atacante ecuatoriano llegó a:

8 goles en total esta temporada ,

, 6 goles y 6 asistencias solo en Serie B ,

, 7 asistencias sumando Copa Italia ,

, todo esto en apenas 1.300 minutos disputados.

Estos números le dan un impresionante promedio de participación de gol cada 83 minutos, posicionándolo como el jugador más decisivo del Venezia.

Además, hay un dato que confirma su importancia: en 10 de los últimos 12 partidos del Venezia, Yeboah anotó o asistió. Y es el máximo goleador y asistente del club en la Serie B.

Un rendimiento que explica por qué el club está metido de lleno en la lucha por el ascenso.

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