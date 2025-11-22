El futbolista ecuatoriano John Yeboah brilló en la decimotercera fecha de la Serie B de Italia con el Venezia. El extremo fue determinante para que su equipo ganase 2-0 con una asistencia y un gol ante el Padova como visitante.

Las jugadas de gol de John Yeboah con el Venezia

Corrían los nueve minutos en el partido frente al Padova cuando llegó el primer tanto para el Venezia. Yeboah avanzó en el campo contrario y brindó un pase para que Gianluca Bucio empate y abra la cuenta para su equipo.

Su máximo momento, sin embargo, se produjo a los 67 minutos de juego, cuando logró anotar y sentenciar el marcador. El extremo tricolor logró ampliar el resultado para su escuadra gracias a un penal.

El mismo Yeboah había sido el encargado de penetrar en el área de la escuadra rival y generar el lanzamiento desde los 12 pasos, por lo que él mismo lo ejecutó. Con un remate de zurda al palo derecho venció al golero rival y fue a celebrar con la afición de su escuadra.

La temporada de John Yeboah con el Venezia

John Yeboah arribó al Venezia como refuerzo para la temporada 2024-2025, cuando el elenco se encontraba en la Serie A italiana. Pese a que el equipo descendió, el tricolor se mantuvo para la vigente campaña.

En el actual ciclo, el tricolor ha disputado once partidos con el cuadro veneciano. En estos acumula cuatro anotaciones y la misma cantidad de asistencias.

¿Cómo está el Venezia en la Serie B de Italia?

Junto a John Yeboah, el Venezia busca retornar a la máxima división italiana y es uno de los candidatos para el ascenso. El plantel acumula 22 puntos en 13 partidos y ocupa el quinto lugar de la Serie B.

Por encima de club del ecuatoriano se encuentran el Cesena, el Frosinone, el Modena y el Monza, que es líder. La distancia con la cima de la tabla, sin embargo, solo es de cuatro puntos.

