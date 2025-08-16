El futbolista ecuatoriano John Yeboah comenzó la temporada 2025/2026 con una actuación destacada en la Copa de Italia, al marcar un doblete en la goleada 4-0 del Venezia FC frente al Mantova 1911.

El partido se disputó este 16 de agosto del 2025 y marcó el inicio de la competencia oficial en el fútbol italiano.

John Yeboah goles

Aunque el Venezia perdió la categoría y actualmente compite en la Serie B, la Copa de Italia enfrenta a clubes tanto de esa división como de la Serie A, lo que la convierte en un torneo exigente.

El equipo de Yeboah partía como favorito, no solo por su experiencia reciente en primera división, sino también por su valor de mercado estimado en USD 80 millones, cuatro veces más que el de su rival.

Yeboah fue figura del encuentro al anotar dos goles, mientras que Issa Doumbia, su compañero de equipo, marcó los otros dos tantos.

Con esta victoria, el Venezia avanza con confianza en la Copa y consolida a Yeboah como uno de sus jugadores clave.

El ecuatoriano, de 25 años, llegó al club italiano en agosto de 2024 y tiene contrato hasta 2028.

En su primera temporada en la Serie A, disputó 33 partidos, anotó un gol y brindó dos asistencias. Aunque inició como suplente, logró ganarse la titularidad en el tramo final del campeonato.

jujuju mira como recupera con túnel incluido John Yeboah y mete la pelota al ángulo. Que forma de empezar la temporada, golazo ecuatoriano en Copa Italia!



pic.twitter.com/roqkqGEmjv — Diego Briones (@Diego_Briones13) August 16, 2025

Ahora, en la Serie B, Yeboah busca consolidarse y aportar para el regreso del Venezia a la máxima categoría.

Además, sigue siendo una pieza importante en la Selección de Ecuador, donde ha jugado 14 partidos y marcado dos goles.

Con este inicio de temporada, Yeboah se une a otros ecuatorianos que se destacan en Europa, como Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, entre otros.