Jeremy Sarmiento genera expectativas a la interna de la Tricolor

Jeremy Sarmiento, una de las principales novedades en la convocatoria de la Selección de Ecuador, llega con la plena confianza del DT Gustavo Alfaro. El estratega alabó las condiciones del extremo izquierdo de 19 años que llegará por primera vez para defender al equipo nacional de mayores.

Jeremy Leonel Sarmiento Morante, futbolista que nació en España y de padres ecuatorianos, fue seguido durante las últimos meses por el DT tricolor y su cuerpo técnico. Así lo indicó Alfaro en una extensa conversación que mantuvo con el Circulo de Periodistas Deportivos del Ecuador.

“Va a venir un jugador de 19 años que tiene un futuro enrome, unas características extraordinarias. Estamos muy felices que pueda venir a la Selección”, dijo Alfaro en esa conversación, que está publicada en el canal de YouTube Radio Pichincha.

Si bien en ese momento de la charla no mencionó el nombre del deportista, esas declaraciones hicieron que Jeremy Sarmiento se convirtiera en tendencia en redes sociales.

“Es un chico que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Estuvo en seguimiento también en selecciones juveniles y hoy dio un salto grande y está jugando. Tiene 19 años. Aspiro que ese chico dé también ese mismo salto de calidad en la Selección mayor. Siento que es el tiempo de darle esta oportunidad”, añadió el DT.

Jeremy Sarmiento Morante nació en Madrid el 16 de junio del 2002. Tiene nacionalidad ecuatoriana e inglesa. Sus padres son migrantes ecuatorianos.

El futbolista tiene contrato con el Brighton & Hove Albion U23 de la Premier League 2, en Inglaterra. En ese torneo ha jugado cuatro partidos y ha marcado un gol, en esta temporada. También ha disputado un encuentro por la EFL Trophy y otro por EFL Cup, según su ficha de registro en la página www.transfermarkt.es.

Su desempeño le ha valido poder entrenarse además con el primer equipo del Brighton, que milita en la Premier League.

“No es una convocatoria al azar, se analiza rivales, lugares dónde se va a jugar, tiempos de recuperación, realidad de los jugadores… “, justificó el técnico Alfaro.

Sarmiento estuvo en las juveniles del Charlton (Inglaterra) hasta el 2019. Ese año pasó al Benfica de Portugal, donde militó en los equipos Sub 17 y Sub 19. En febrero del 2021 pasó al Brighton Sub 23.

Se desempeña como extremo izquierdo, aunque también juega por la derecha o como mediocentro ofensivo.

A pesar de que Sarmiento jugó en las categorías inferiores de la selección inglesa, el futbolista expresó sus intenciones de representar a la Tricolor. Así lo confirmó su padre Leonel, en una entrevista que se publicó en Diario Extra.

Ecuador jugará en este mes tres partidos por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Catar 2022. Sus rivales serán Bolivia, el 7 de octubre del 2021 en Guayaquil. Luego, la Tri visitará a Venezuela y Colombia el 10 y el 14 de octubre respectivamente.

La nómina de Ecuador

Arqueros: Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Moisés Ramírez.



Defensa: Ángelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Luis Fernando León y Byron Castillo.

Volantes: Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Fernando Gaibor, Joao Rojas, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Jeremy Sarmiento.



Delanteros: Michael Estrada, Énner Valencia, Bryan Angulo y José Angulo.

