James Rodríguez se retira de la Selección de Colombia tras 15 años

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

James Rodríguez anunció este martes 15 de septiembre de 2026 su retiro de la Selección de Colombia tras 15 años de carrera, cuyo cómputo final es ser el jugador que más veces vistió la camiseta amarilla y el segundo máximo goleador de su historia.

James Rodríguez se despidió en redes sociales

El centrocampista James Rodríguez fue goleador del Mundial de Brasil 2014 con la Selección de Colombia. El volante de 35 años cierra así una etapa que empezó en el 2011 con Leonel Álvarez como entrenador.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida”, expresó en un video publicado en sus redes sociales, donde confirmó su adiós a la selección.

James, actualmente en Atlético Nacional, disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y 2026. También participó en las Copas América de 2015, 2016, 2019 y 2024, torneo en el que fue la principal figura durante su campaña hasta el subcampeonato, y uno de los referentes del equipo.

El volante jugó 131 partidos y marcó 31 goles. El último llegó el 10 de septiembre de 2024, cuando convirtió en el triunfo 2-1 sobre Argentina por la octava fecha de las eliminatorias al Mundial de 2026.

James recordó que vestir esta camiseta fue un sueño y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Explicó que cada partido representaba a su familia, a sus compañeros y a millones de aficionados que acompañaron al equipo durante esta etapa.

James brilló en 2014

Su momento más destacado llegó en Brasil 2014. Terminó como máximo goleador del torneo con seis tantos, actuación que impulsó su carrera y provocó su fichaje por el Real Madrid después de su paso por el Mónaco francés.

El colombiano también llevó el número 10 y ejerció como capitán. Aseguró que siempre intentó representar al país con respeto y responsabilidad, incluso en los momentos complicados, y sostuvo que nunca perdió el orgullo de defender sus colores como capitán nacional.

Reconoció que llegan nuevas generaciones, jugadores y objetivos para la selección. El futbolista deseó éxito al equipo en esta nueva etapa y destacó que se marcha tranquilo porque entregó todo durante sus años con la camiseta nacional y en cada competencia disputada.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

*Con información de EFE.

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