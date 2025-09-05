James Rodríguez fue protagonista en la goleada de Colombia 3-0 ante Bolivia, en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista cafetero no solo marcó el gol que abrió el camino al triunfo en Barranquilla, sino que también dejó imágenes que despertaron rumores sobre una posible despedida de las eliminatorias.

James Rodríguez y una escena que conmovió a Colombia

Al término del partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla, James caminó descalzo hasta el centro de la cancha y se sentó solo, mientras el estadio se vaciaba.

Minutos después, las cuentas oficiales de la Selección de Colombia publicaron un video con goles y celebraciones del ‘10’, acompañado del mensaje: “Gracias capitán, esta es tu casa”. Ese detalle encendió las especulaciones sobre si había jugado su último encuentro en eliminatorias como local.

“Esta camiseta me ha dado mucho. Estoy agradecido. Siempre intento dejarlo todo por el país. Hasta el último día que esté acá lo dejaré todo”, dijo el mismo James.

Según El Tiempo, citando versiones de prensa, la emotiva escena de James en el campo formaría parte de un documental sobre su carrera, lo que explicaría la puesta en escena tras el pitazo final.

No obstante, entre muchos hinchas hay algo de preocupación ante la posibilidad de que haya sido el último cotejo del ’10’ en las eliminatorias como local.

Un jugador de récords

El gol ante Bolivia convirtió a James en el máximo artillero histórico de Colombia en eliminatorias con 14 tantos, superando a Radamel Falcao García.

A sus 34 años y con 115 partidos internacionales, suma 30 goles con la Selección y se clasificó a tres Copas del Mundo. Su anotación en Barranquilla también selló el boleto de Colombia al Mundial de 2026.

La clasificación de Colombia

El seleccionador Néstor Lorenzo celebró la clasificación como un desahogo tras varias fechas de tensión. “Pudimos cerrar y coronar lo que se venía postergando”, dijo.

