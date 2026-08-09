Marcó un gol, se lesionó al celebrarlo… ¡y el VAR terminó anulándolo! Esto le pasó a Jacy Maranhão

El fútbol brasileño dejó una de las imágenes más curiosas del fin de semana. Jacy Maranhão, defensor del Coritiba, sufrió una lesión mientras celebraba un gol que, para colmo, terminó siendo anulado tras la intervención del VAR.

El insólito episodio ocurrió este sábado 8 de agosto, durante la victoria 2-1 del Coritiba sobre Chapecoense, por la jornada 22 del Brasileirão.

La increíble lesión de Jacy Maranhão

Con el marcador 1-0 a favor del Coritiba, Jacy Maranhão encontró el balón dentro del área y marcó lo que parecía ser el 2-0, un tanto que encaminaba la victoria de su equipo.

La emoción le jugó una mala pasada.

En medio de la celebración, el defensor corrió hacia una de las cabeceras del estadio para festejar con los aficionados. En su entusiasmo, saltó la valla publicitaria sin percatarse de que detrás no estaba el césped, sino el acceso al túnel que conduce a los vestuarios.

El futbolista cayó dentro del hueco y sufrió un fuerte golpe, por lo que necesitó atención médica inmediata.

El VAR le quitó el gol

Mientras Jacy Maranhão era atendido por el cuerpo médico, el árbitro revisó la acción en el VAR.

Tras analizar la jugada, el tanto fue anulado, por lo que el defensor pasó, en cuestión de minutos, de celebrar un gol a quedarse sin anotación y con una lesión.

Debido al golpe sufrido en la caída, el brasileño no pudo continuar en el partido y fue sustituido por Franco Rossi.

Todo quedó en un susto

Afortunadamente para el Coritiba, la lesión no pareció revestir mayor gravedad.

Más tarde, Jacy Maranhão fue visto en el banco de suplentes con hielo sobre uno de sus tobillos, mientras observaba el resto del encuentro.

Pese a la desafortunada acción, el Coritiba logró marcar posteriormente el 2-0, encaminó la victoria y terminó imponiéndose 2-1 sobre Chapecoense.