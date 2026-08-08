Cristhian Noboa arremetió contra exfutbolistas que ahora son periodistas: “Son una p… basura”

Cristhian Noboa volvió a generar polémica este sábado 8 de agosto, luego de lanzar fuertes críticas contra varios exfutbolistas que, tras retirarse de las canchas, comenzaron una carrera en los medios de comunicación.

El histórico mediocampista de la Selección de Ecuador y mundialista en Brasil 2014 expresó su malestar, especialmente con aquellos que cuestionan a los jugadores cuando reclaman el pago de sus salarios o denuncian incumplimientos por parte de sus clubes.

Cristhian Noboa cargó contra exjugadores convertidos en periodistas

Noboa aseguró que las críticas de la prensa en general no le afectan. Sin embargo, dijo sentirse decepcionado por la actitud de algunos excompañeros de profesión que hoy trabajan como periodistas.

“Lo que la prensa diga me tiene sin cuidado. Los que sí me molestan son los que pasaron de jugadores a periodistas. Son personas desagradables”, afirmó en entrevista con Radio City.

El exjugador de la Tri sostuvo que quienes vivieron la realidad del futbolista deberían comprender mejor las dificultades que atraviesan los jugadores, especialmente cuando existen retrasos en los pagos.

“Ellos vivieron estas situaciones, fueron compañeros de profesión. Ellos veían cómo trataban a los jóvenes y cómo no les pagaban“, manifestó.

“Perdí el respeto por muchos”

Noboa también reveló que cambió la percepción que tenía sobre varias personas a las que antes admiraba o consideraba cercanas.

Según explicó, le resulta incomprensible que algunos exfutbolistas ahora critiquen a los jugadores por reclamar sus derechos laborales, con el objetivo de mantener una buena relación con determinadas dirigencias.

“A algunos que consideraba conocidos o buenas personas, hoy los veo en la calle y ni siquiera los saludo. No puede ser que gente que vivió lo mismo que un jugador actúe así solo por quedar bien con una dirigencia”, expresó.

La frase que encendió la polémica

El momento más fuerte de su intervención llegó al cierre de sus declaraciones, cuando utilizó una expresión ofensiva para referirse a esos exjugadores que ahora ejercen el periodismo.

“Son una p*** basura, perdón por la palabra”, sentenció.