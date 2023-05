Horarios de la fecha 11 de la LigaPro en Ecuador

Michael Carcelén, jugador del Aucas. Foto: Aucas

Redacción Bendito Fútbol (D)

La fecha 11 de la LigaPro Serie A se jugará del viernes 19 al domingo 21 de mayo de 2023.



A la fecha 11 el Independiente del Valle llega como el líder en solitario de la tabla de posiciones de la LigaPro con 25 puntos. Sus dos inmediatos perseguidores son Barcelona SC y Aucas, los dos finalistas de la temporada 2022, quienes tienen 20 y se reparten el segundo y tercer lugar, respectivamente.



La jornada se abre el viernes 19 de mayo con los partidos de Liga de Quito y Barcelona SC ante Técnico Universitario y Orense, en ese orden.



Los compromisos de Liga de Quito y Barcelona SC se adelantan porque en la siguiente semana los quiteños viajarán a Chile para jugar contra Magallanes en la Copa Sudamericana, mientras que los guayaquileños a Bolivia para medir fuerzas contra Bolívar por la Copa Libertadores.



El sábado 20 el Independiente del Valle viajará hasta el estadio Alejandro Serrano Aguilar para medirse contra el Deportivo Cuenca.



El domingo 21 el choque más atractivo es el que llevará a cabo Guayaquil City vs. El Nacional en el estadio Christian Benítez.

​

LigaPro - fecha 11

Día: 19 de mayo

Partido: Liga de Quito vs. Técnico Universitario

Hora: 17:30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Barcelona SC vs. Orense

Hora: 20:00

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 20 de mayo

Partido: Mushuc Runa vs. Aucas

Hora: 13:00

Estadio: Echaleche

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle

Hora: 15:30

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Universidad Católica vs. Emelec

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 21 de mayo

Partido: Gualaceo vs. Libertad

Hora: 13:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Cumbayá vs. Delfín

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Guayaquil City vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: Christian Benítez

Transmiten: GolTV / Star+

Visita nuestros portales: