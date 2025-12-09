La UEFA Champions League llega a la sexta fecha y pueden definirse los primeros clasificados de manera directa los octavos de final del torneo. En las jornadas de este 9 y 10 de diciembre del 2025 estarán cinco futbolistas ecuatorianos con sus clubes: Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Kevin Rodríguez.

Moisés Caicedo y Kevin Rodríguez abren la jornada de la Champions League

El martes 9 de diciembre a las 15:00, Moisés Caicedo y Kevin Rodríguez serán los primeros de sus compatriotas en abrir la fecha 6 de la UEFA Champions League. Caicedo lo hará con el Chelsea de Inglaterra y Rodríguez con el Saint Gilloise de Bélgica.

‘Niño Moi’ y los ‘blues’ se enfrentarán como visitantes al Atalanta en Italia. Para el nuevo compromiso arriban tras haber vencido en su más reciente encuentro del torneo al FC Barcelona por 3-0 y se encuentran en el séptimo puesto con 10 puntos.

Kevin Rodríguez y el Saint Gilloise, a su vez, atraviesan una realidad distinta. Se encuentran en la vigesimoquinta posición, fuera de clasificación a octavos y a ‘playoffs’ con seis puntos, y se enfrentarán al Marsella en Francia.

Piero Hincapié y Willian Pacho lideran con el Arsenal y el PSG en la Champions

Piero Hincapié y Willian Pacho tendrán su participación durante el 10 de diciembre a las 15:00. El primero lo hará con el Arsenal y el segundo con el PSG.

Los ‘Gunners’ lideran la fase liguera con un puntaje perfecto de 15 unidades en cinco partidos. Estos jugarán frente al Brujas de Joel Ordóñez en Bélgica.

El PSG, a su vez, escolta al Arsenal con 12 puntos en la tabal de posiciones. Solamente cuentan con una derrota en todo el torneo y jugarán frente al Athletic Bilbao.

Agenda de jugadores ecuatorianos en la fecha 6 de la UEFA Champions League

Fecha: 9 de diciembre del 2025.

Hora: 15:00.

Partidos:

– Atalanta vs. Chelsea (Moisés Caicedo).

– Union Saint Gilloise (Kevin Rodríguez) vs. Marsella.

Fecha: 10 de diciembre del 2025.

Hora: 15:00.

Partidos:

– Brujas (Joel Ordóñez) vs. Arsenal. (Piero Hincapié).

– Athletic Bilbao vs. PSG (Willian Pacho).

