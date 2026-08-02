¿A qué hora juega Barcelona SC vs. Leones FC?

Barcelona SC y Leones FC se enfrentan durante este domingo 2 de agosto del 2026 por la fecha 23 de la Liga Pro. El conjunto torero visitará Ibarra y el balón se moverá a partir de las 18:10.

Barcelona SC llega con su DT en la cuerda floja ante Leones FC y busca recuperarse

En la fecha 22, Barcelona SC cayó en el estadio Monumental de Guayaquil frente a Liga de Quito. La escuadra torera cayó por un marcador de 1-0 y perdió su invicto como local, en el campeonato nacional, durante el 2026.

Aquel resultado puso en jaque al DT César Farías, quien condiciono su posición dentro del club. Tras la derrota, este se describió como un hombre de retos y manifestó que permanecería para dar vuelta a la situación que atraviesa el equipo, pero que se marcharía si no lo consigue.A pesar de rumores sobre la salida del entrenador venezolano del conjunto canario, este se mantiene en el equipo. Barcelona SC se ubica en la quinta posición del campeonato con 34 puntos, a 21 del líder Independiente del Valle.

Leones FC espera olvidar la peor derrota del 2026 en Ecuador

Antes de su partido frente a Barcelona SC, Leones FC se midió ante Liga de Quito en los octavos de final de la Copa Ecuador. El cuadro ibarreño fue eliminado luego de caer por un marcador de 6-0.

Aquella derrota constituyó la peor que ha sufrido un equipo ecuatoriano en el año y la más abultada en el país durante el 2026. Dentro de la Liga Pro, la máxima goleada le corresponde a Independiente del Valle, que se impuso por 6-1 contra Emelec en la fecha 20.

La distancia entre Leones y su nuevo rival, sin embargo, no es mayúscula. El plantel de Imbabura cuenta con 31 puntos y ocupa la séptima posición, por lo que con una victoria puede igualar al plantel amarillo e, inclusive, superarlo si logra una mejor diferencia de goles.

Detalles de Barcelona SC vs. Leones FC.

Jornada 22 de Liga Pro.

Fecha: domingo 2 de agosto del 2026

Hora: 18:10

Estadio: Olímpico de Ibarra

Otros partidos de la jornada 22 de la Liga Pro

2 de agosto del 2026

Independiente del Valle vs. Deportivo Cuenca

Hora: 13:00

Macará vs. Guayaquil City

Hora: 15:30

3 de agosto del 2026