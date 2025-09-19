La Copa Libertadores presentó este viernes 19 de septiembre el equipo de la semana correspondiente a los partidos de ida de los cuartos de final. Liga de Quito logró ubicar a dos de sus jugadores en el once ideal: el arquero Gonzalo Valle y el mediocampista Bryan Ramírez.

El cuadro universitario dio un paso importante en su regreso a los cuartos de final tras seis años de ausencia, venciendo por 2-0 a São Paulo el jueves 18 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Las grandes figuras del encuentro fueron Bryan Ramírez, autor de uno de los goles, y Gonzalo Valle, quien se lució con atajadas decisivas para mantener el arco en cero.

El partido de vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre, a las 17:00, en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Con esta ventaja, Liga de Quito sueña con volver a unas semifinales de la Libertadores.

El equipo ideal de la Copa Libertadores

El once fue dominado por Palmeiras y Racing, que aportaron tres jugadores cada uno. Flamengo y Liga de Quito tuvieron dos representantes, mientras que River Plate contó con uno, pese a no haber ganado en esta instancia.

Arquero: Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Gonzalo Valle (Liga de Quito) Defensas: Lucas Martínez Quarta (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Guillermo Varela (Flamengo)

Lucas Martínez Quarta (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Guillermo Varela (Flamengo) Mediocampistas: Bryan Ramírez (Liga de Quito), Aníbal Moreno (Palmeiras), Santiago Sosa (Racing), Facundo Mura (Racing)

Bryan Ramírez (Liga de Quito), Aníbal Moreno (Palmeiras), Santiago Sosa (Racing), Facundo Mura (Racing) Delanteros: Pedro (Flamengo), Adrián Martínez (Racing), Vitor Roque (Palmeiras)

🔝🔥 ¡El equipo de la semana tras los partidos de ida de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/GRZSWh6XwE — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 19, 2025

Gonzalo Valle, arquero de garantías

El 2025 se ha convertido en el mejor año de la carrera de Gonzalo Valle. En su segundo año en el club, se consolidó como titular en el arco del ‘Rey de Copas’, siendo figura tanto en el campeonato nacional como en la Copa Libertadores.

Además, recibió sus primeros llamados a la Selección de Ecuador, donde ya fue titular en dos partidos, mantuvo su arco en cero y dejó buenas impresiones con atajadas clave.

En el duelo ante São Paulo por la Copa Libertadores, Valle volvió a demostrar su gran momento: terminó con cuatro paradas, tres de ellas dentro del área, reafirmando por qué fue elegido como el mejor arquero de la jornada.

