Con Gonzalo Plata como figura, la Selección de Ecuador tuvo una brillante noche de eliminatorias sudamericanas en el estadio Monumental de Guayaquil, con una goleada 4-0 ante Bolivia en la fecha 11 rumbo al Mundial 2026.

Enner Valencia, de penal, Gonzalo Plata (2) y Alana Minda, fueron los goleadores de la Selección de Ecuador en el Monumental, escenario que recibió por primera un partido del combinado nacional en las actuales eliminatorias.

Plata fue uno de los protagonistas la noche del jueves 14 de noviembre de 2024, no solo por su actuación dentro del terreno de juego, sino por las declaraciones que emitió, primero en Montevideo, y las ratificó en Guayaquil sobre como es el comportamiento de los hinchas a la hora de alentarlos.

“En Guayaquil los estadios se llenan mucho más, la gente apoya mucho más, gritan más y será una motivación jugar ahí”, declaró el martes 15 de octubre en el estadio Centenario, una vez que se concretó el 0-0 en el marcador.

El jueves volvió a hablar del tema y se ratificó en sus primeras declaraciones y destacó la conexión que se generó con los hinchas que llegaron hasta la casa del Barcelona Sporting Club.

“Muy bien (…) Es increíble como la gente ayuda, apoya. Nos dan el impulso de seguir haciendo goles y seguir hacia adelante”, mencionó el mediocampista del Flamengo de Brasil.

Con ese resultado, Ecuador se afianzó en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos y un gol diferencia positivo de +6, con lo que cerrará el año y, a falta de siete jornada para cumplir el calendario, en zona de clasificación directa.

El Monumental seguirá invicto

Otro aspecto que destaca es que el invicto de 31 años del Monumental se mantendrá y no corre peligro de ser vulnerado en el corto tiempo.

La primera y única derrota fue el 5 de septiembre de 1993 en el proceso a Etsados Unidos 1994. Uruguay se llevó el triunfo por 0-1 con un tanto de Rubén Sosa a los 10 minutos del primer tiempo, ante la presencia de más de 55 000 hinchas.

En los seis restantes juegos ganó cuatro (4-1 vs. Perú; 1-0, 3-0 y 4-0 vs. Bolivia); y empató dos (1-1 vs. Bolivia y 1-1 vs. Argentina).

Gonzalo Plata y la Selección de Ecuador

El 5 de septiembre de 2019, Gonzalo Plata debutó con la Selección de Ecuador con tan solo 18 años, 10 meses y cinco días. El argentino Jorge Célico fue el encargado de hacer debutar al habilidoso mediocampista.

Han pasado algo más de cinco años desde aquella victoria 1-0 contra Perú en un amistosos jugador en el Red Bull Arena en New York, Estados Unidos. Eryc Castillo fue el autor del único tanto en esa jornada.

Las eliminatorias y el Mundial Catar 2022, las Copa América Brasil 2021 y las nuevas eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, más partidos amistosos, son los que suma Plata en su recorrido con la Tri.

Sus números reflejan que en 40 encuentros, anotó ocho goles, dio cinco asistencias, recibió tres tarjetas amarillas, fue expulsado una vez y acumula 2 363 minutos.

Bolivia (3), Uruguay (1), Colombia (1), Perú (1), Venezuela (1) y Guatemala (1) han sido las selecciones a las que les marcó, tanto en eliminatorias, Copa América y amistosos.

