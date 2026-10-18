Gonzalo Plata marca su primer gol con Flamengo después del Mundial

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Desde la última vez que Gonzalo Plata había anotado, la Selección de Ecuador quedó fuera del Mundial, la escuadra cambió de técnico, él estuvo a punto de irse a Rusia y terminó de regreso en Flamengo. Este 18 de octubre del 2026, el ecuatoriano se reencontró con las redes en una goleada del ‘Mengao’.

Gonzalo Plata anotó y Flamengo goleó a Bahía

El Flamengo jugó la trigésima primera fecha del Brasileirao y Plata fue titular y estuvo los 90 minutos del compromiso. El puntero tricolor consiguió poner el segundo tanto para su equipo en un compromiso que terminó 3-0.

Antes de su anotación, Jorginho había abierto el marcador a los 64 minutos gracias a un tiro penal. El tanto del tricolor llegó a los 74 minutos y el mismo se encargó de armar la jugada. Recuperó el balón, realizó un cambio de frente y Samuel Lino le devolvió la pelota con un centro, el cual conectó de ‘palomita’.

Cinco minutos después llegó el tanto que selló la goleada. Lucas Paquetá puso el tercer gol para el ‘Mengao’. Anthony Valencia, compatriota de Plata, no sumó minutos.

Lino encontrou Plata e o Mengão fez 2 a 0, no Bahia! 🇪🇨🟥⬛️ #BAHxFLA #GolDaPartida #NoCampo https://t.co/cm9407CVSg — Flamengo (@Flamengo) October 19, 2026

La última vez que Gonzalo Plata había anotado fue en junio

Antes del nuevo gol con el cuadro brasilero, el último tanto de Gonzalo Plata fue en el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador. El puntero derecho le anotó a Alemania en el último partido de la Tri en fase de grupos y su tanto sirvió para que el equipo venza 2-1.

El gol de Plata también le valió a Ecuador la clasificación hacia los dieciseisavos de final, fase en la que quedó eliminada ante México. Tras ello, este retornó a su club y se definió su transferencia hacia el Dynamo de Moscú de Rusia.

El fichaje de Plata, sin embargo, no llegó a completarse debido a que el club moscovita señaló que este no pasó los exámenes médicos. Ante tal situación, el Flamengo lo recibió de vuelta y sostuvo que se encontraba en óptimas condiciones.

Flamengo es líder del Brasileirao y también busca la Copa Libertadores

En el torneo liguero de Brasil, Flamengo mantuvo la punta después de su triunfo y llegó a los 67 puntos. Su escolta es Palmeiras con tan solo un punto menos.

El buen presente del equipo de Río de Janeiro también impacta a nivel internacional. El ‘Mengao‘ se encuentra en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Tras igualar en la ida ante Estudiantes de La Plata, su clasificación a la final la definirá en el Maracaná durante el jueves 22 de octubre del 2026.

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