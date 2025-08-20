El fútbol de Ecuador ha sido testigo de múltiples historias de gloria, esfuerzo y caídas inesperadas. Algunos clubes lograron alcanzar el máximo nivel en la Serie A, se midieron con los grandes del país e incluso jugaron torneos internacionales, pero con el paso de los años desaparecieron, dejando un vacío en sus ciudades y en la memoria de sus hinchas.

Estos equipos irrumpieron en la élite de Ecuador, pero fueron devorados por crisis deportivas, deudas y problemas dirigenciales que acabaron por sepultarlos en el baúl de los recuerdos bajo siete llaves y, quién sabe, para no volver nunca más.

Clan Juvenil: un ascenso fugaz y un adiós inesperado

El Clan Juvenil de Sangolquí, equipo de la provincia de Pichincha, fue fundado en 1973. Durante décadas se mantuvo en torneos provinciales y de ascenso, hasta que finalmente logró escalar al profesionalismo nacional.

En 2016 disputó la Serie B y un año más tarde, en 2017, ascendió a la Serie A. Sin embargo, la alegría fue breve. En 2018 y 2019 volvió a disputar la Serie B, pero la situación económica se tornó insostenible.

En octubre de 2019 descendió a la Segunda Categoría de Pichincha al no poder cancelar deudas pendientes con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Ese fue el golpe final para su desaparición.

En su corta trayectoria en la élite, el Clan Juvenil tuvo en sus filas a jugadores reconocidos como Juan Carlos Villacrés, Luis Congo, Jhonny Baldeón, Johvani Ibarra, Christian Lara, Narciso Mina, Marwin Pita, Jairo Bonnet y al histórico Luis Checa. Él fue campeón del fútbol ecuatoriano con El Nacional, Deportivo Quito y Barcelona SC.

Fuerza Amarilla: de Machala a la Sudamericana

El caso de Fuerza Amarilla Sporting Club de Machala es aún más particular. Fundado en 1999, vivió un ascenso meteórico y se convirtió en el equipo más representativo de El Oro en la década de 2010.

En 2015 ascendió a la Serie B. Ese mismo año alcanzó la Serie A con un meritorio subcampeonato. Se mantuvo en la máxima categoría del fútbol de Ecuador en 2016, 2017 y 2019.

El momento más recordado de Fuerza Amarilla llegó en 2017, cuando representó al país en la Copa Sudamericana. En la primera fase eliminó a O’Higgins de Chile con un marcador global de 2-1. En la segunda cayó por idéntico marcador ante Santa Fe de Colombia, lo que marcó el final de su aventura internacional.

Pero el sueño se desmoronó pronto. En 2018 y 2020 se mantuvo en la B. En 2021 en la Segunda Categoría de El Oro y en 2022 desapareció, luego de no presentarse a un partido ante Bonita Banana.

Jugadores como Roberto “La Tuka” Ordóñez, Armando Wila, Geovanny ‘Cuchara’ Caicedo, Romario Caicedo, Ángel Gracia y Luis ‘Chucho’ Bolaños, campeón de la Copa Libertadores 2008 y del campeonato nacional en 2003 y 2007 con Liga de Quito, vistieron la camiseta del club.

Liga de Loja: del Reina del Cisne a la Sudamericana

En el sur del país, la Liga de Loja fue el gran referente de esa provincia en lo que va de este siglo. Fundado en 1979, desapareció en 2022 víctima de una crisis económica que arrastró durante varios años.

Su primera aparición en la Serie A fue en 2005, pero sus mejores momentos llegaron entre 2011 y 2015, cuando se consolidó en la primera división. En la Serie B militó en varias etapas: de 1990 a 1996, en 2004, de 2006 a 2010 y de 2016 a 2019. En 2003 levantó el título de la Segunda Categoría y en 2010 el de la Serie B.

El gran hito internacional de Liga de Loja se dio en la Copa Sudamericana. Participó en 2012, 2013 y 2015. Sus actuaciones más recordadas fueron en 2012 y 2013, cuando sorprendieron al continente al llegar a los octavos de final.

En aquella campaña eliminaron primero a Monagas de Venezuela y luego al poderoso Nacional de Uruguay, al que vencieron en el mítico estadio Centenario de Montevideo por 1-2, con goles de Jhonny Uchuari y Walter Calderón, campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito.

En octavos se midieron con São Paulo. En la ida en Ecuador empataron 1-1 y en la vuelta en Brasil el marcador fue 0-0. El gol de visitante dio el boleto a los cuartos al equipo que en sus filas tenía a Rogério Ceni, Lucas Moura, Luis Fabiano y a un joven Casemiro.

En 2013, la ‘Garra del Oso‘ volvió a los octavos de final de la Sudamericana. En esa instancia enfrentaron a River Plate de Argentina. En la ida, jugada en el estadio Reina del Cisne, ganaron 2-1, un triunfo que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, cayeron 2-0 en Buenos Aires y fueron eliminados.

Su desaparición se empezó a gestar en el 2020 cuando jugó en la Segunda Categoría de Loja. En 2022, tras años de deudas y crisis dirigencial, el club dejó de existir oficialmente.

Entre las figuras que pasaron por el equipo se cuentan nombres como Fabio Renato, Wilson Segura, Robert Arboleda, Librado Azcona, Jhonny Uchuari, Geovanny Cumbicus, Jaime Iván Kaviedes y Pedro Larrea.

Deportivo Azogues: del austro a la A

El Deportivo Azogues, equipo de la ciudad homónima del austro ecuatoriano (a 40 minutos de Cuenca), fue fundado en 2005 y desapareció en 2016.

Su historia fue corta, pero dejó huella. En el primer semestre de 2006 jugó en la Serie B, pero en el segundo de ese mismo año ya estaba en la Serie A, donde también compitió en 2007 y 2008. Volvió a la Serie B entre 2009 y 2015.

El club estaba afiliado a la Asociación de Fútbol Profesional del Cañar, pero las malas administraciones le pasaron factura. Por insolvencias económicas, sueldos impagos y acusaciones de estafas dirigenciales, fue desafiliado de la FEF y en 2016 desapareció.

En 2005 fue campeón de la Segunda Categoría de Cañar y Ecuador, en 2006 de la B y en 2007 estuvo a pocos puntos de alcanzar un cupo a la Copa Libertadores del siguiente año, lo que marcó su breve época dorada.

El jugador más emblemático que vistió su camiseta fue José Francisco Cevallos, quien estuvo en el plantel en 2007, un año antes de fichar por Liga de Quito y ganar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y el campeonato nacional.

Gabriel Achilier, Willian Araujo, Orlindo Ayoví, Diego Calderón, Isaac ‘Vecinita’ Mina, Jairon Zamora, Éder Valencia, Christian ‘Chivo’ Suárez, Martín ‘Buitre’ Mandra, Mario ‘Lupo’ Lastra, Éder Vaca y Jacinto ‘Chinto’ Espinoza también jugaron en el ‘Guacamayo’.

Otros clubes que desaparecieron entre 1957 y 1999

La desaparición de equipos no es un fenómeno nuevo en el fútbol ecuatoriano. A lo largo del siglo XX, varios clubes alcanzaron la Serie A y luego dejaron de existir. Entre ellos destacan:

Club Deportivo INECEL (Manta): Fundado en 1962, ascendió a la Serie A en 1969 y desapareció en 1970.

Manta Sport: Fundado en 1915, desapareció en 1997. Estuvo 10 temporadas en la Serie A entre 1967 y 1985.

Sociedad Deportiva España (Quito): Fundada en 1953, en 1963 cambió su nombre a Politécnico. Jugó en la Serie A de 1960 a 1962. El Politécnico conserva el récord de 11 títulos de Segunda Categoría de Pichincha, seguido por Aucas (7) y América (6).

Estibadores Navales de Manta: Fundado en 1962, jugó en la Serie A en 1963 y 1968. Ese mismo año descendió y en 1970 desapareció.

América de Manta: Fundado en 1923, desapareció en 1995. Estuvo en la Serie A en 1964 y 1966.

Atlético Riobamba: Fundado en 1959, desapareció en 1978. Compitió en el campeonato nacional en 1973.

River Plate de Riobamba: Fundado en 1950 y desapareció en 1996. Estuvo en la Serie A en 1987 y 1988.

