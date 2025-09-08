Enner Valencia está a un partido de completar los 100 con la Selección de Ecuador. Si todo marcha conforme lo planificado lo hará ante Argentina en la última fecha de las eliminatorias al mundial 2026.

Enner Valencia se unirá a un reducido grupo de seis jugadores que han jugado 100 o más partidos con la Selección de Ecuador. Además, es el máximo goleador del combinado nacional con 46 tanto, todo un récord para el país.

Enner Valencia, el próximo centenario de Ecuador

Enner Valencia debutó con la Selección de Ecuador el miércoles 29 de febrero de 2012 en un amistoso ante Honduras en el Estadio George Capwell de Guayaquil. Fue durante la gestión del colombiano Reinaldo Rueda como DT nacional.

En esa jornada, Valencia, que aún era jugador de Emelec antes de dar el salto a equipos de México, Inglaterra, Turquía y Brasil, ingresó al terreno de juego a los 81 minutos por Jefferson ‘Turbina’ Montero.

Rueda formó con Alexander Domínguez, Gabriel Achilier, Diego Calderón, Frickson Erazo, Jorge Guagua; Segundo Castillo, David Quiroz y Joao Rojas; Jefferson Montero, Christian Benítez y Jaime Ayoví, autor del doblete del triunfo 2-0.

Luego no fue considerado en 13 juegos, tanto de eliminatorias a Brasil 2014 contra Argentina (2), Chile (2), Colombia, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Perú, y en los amistosos ante Portugal, El Salvador y Alemania.

Volvió para el amistoso del miércoles 14 de agosto de 2013 ante España. Los campeones del mundo llegaron al Monumental de Guayaquil, ganaron 0-2 con goles de Álvaro Negredo y Santi Cazorla en un juego en el que fueron superiores.

‘Superman’ reemplazó a Renato Ibarra a los 62 minutos, sumando su segunda experiencia con la absoluta.

Esos dos juegos marcaron el inicio de una larga carrera con la selección. Trece años más tarde jugará su partido 100 e ingresará al grupo de centenarios liderado por Iván Hurtado con 168 presencias y cinco goles.

Le siguen Walter Ayoví (121), Édison Méndez (111), Álex Darío Aguinaga (109), Ulises de la Cruz (102) y Luis Capurro (101). Salvo este último, los tres primeros jugaron al menos una Copa del Mundo.

Antes del juego ante los actuales campeones del mundo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le hará un reconocimiento al que también ostenta el récord de ser el máximo goleador de la Tri con 46 goles.

Los números de Valencia

Competición Partidos jugados Eliminatorias 41 Amistosos 35 Copa América 17 Copa del Mundo 6 Total 99

