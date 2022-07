Emelec visita al Mineiro en la Copa Libertadores

Emelec empató contra Atlético Mineiro por la ida de la Conmebol Libertadores. Foto: Twitter @CSEmelec

Agencia EFE

El Atlético Mineiro, vigente campeón de Liga Brasileña, recibe al Emelec en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, la tarde del 5 de julio del 2022. El cotejo empezará a las 17:15.

Tras el empate en Guayaquil, cualquiera de los dos equipos tendrá que ganar para evitar definir en los penaltis el cupo en la siguiente etapa.

Los brasileños contarán con Hulk, el máximo artillero del club, pero sin Allan, una de sus principales fichas.

Con siete triunfos consecutivos, cinco de ellos como anfitrión, el "Galo", se muestra como favorito para pasar a los cuartos de final del torneo, en Belo Horizonte.

En el partido de ida, los dirigidos por el español Ismael Rescalvo consiguieron igualar al Mineiro en Guayaquil y Pedro Ortiz evitó que los brasileños tomaran ventaja al atajar un penalti de Hulk, pero su desempeño no ha sido bueno en los últimos partidos, con tan sólo un triunfo.

El Galo llegará al Estádio Governador Magalhaes Pinto prácticamente con toda su titular y buena parte de ella descansada, pues el entrenador argentino, Antonio Mohamed, prescindió de casi la mitad para el encuentro del sábado contra el Juventus, en el que el Mineiro venció por 1-2, por el Campeonato Brasileño.

Entre los fijos figuran Hulk y el argentino Nacho Fernández.

No obstante, los brasileños no podrán contar con Allan -suspendido tras el codazo que le pegó al árbitro en el partido de ida- y el técnico argentino aún no define quién será su reemplazo en el campo.

Entre los probables sustitutos están Rubens y Otavio, pero aunque este último es quien tiene más opciones, es probable que Mohamed lo mantenga en lugar de Jair, pues el centrocampista sigue recuperándose de una lesión en un pie.

Emelec buscará hacer historia

El Emelec llegó sin Joao Rojas López, quien esta semana fue transferido al Monterrey mexicano.

Aunque los ecuatorianos aterrizaron prácticamente con la misma titular que enfrento al 'Galo' en Guayaquil saben que requieren de una hazaña para pasar a cuartos, pues de 17 partidos de la Libertadores jugados en Brasil, solo lograron el triunfo una sola vez.

Emelec buscará cambiar esa historia.

El partido entre brasileños y ecuatorianos se jugará en el estadio Governador Magalhes Pinto de Belo Horizonte a partir de las 17:15 (hora de Ecuador).

El árbitro argentino Fernando Rapallini será el encargado de dirigir el partido.