Emelec se despidió de Joao Rojas que se unirá al Monterrey

Joao Rojas jugará en el Monterrey de México. Foto: Instagram del futbolista

Redacción Bendito Fútbol (I)

El ecuatoriano Joao Rojas se unirá al Club Monterrey de México. Así lo indicó el Club Sport Emelec, este miércoles 29 de junio 2022.

“El Club Sport Emelec informa que ha llegado a un acuerdo final con el Club Monterrey de México para la transferencia definitiva del jugador Joao Rojas, Por el 100% de sus derechos económicos y federativos”, menciona el texto.



Así mismo, mediante sus redes sociales, el ‘Bombillo’, agradeció al jugador y le deseo suerte en este nuevo reto, que atravesará en el país norteamericano.



Joao Rojas estuvo presente en el partido de Copa Libertadores entre Emelec y Atlético Mineiro, que terminó empate 1-1, la noche del martes 28 de junio, en el estadio George Capwell.



Cuando finalizó el cotejo, el jugador de Guabo se despidió del club y de la hinchada eléctrica.



“Soy hincha de este club, socio de este club porque lo amo y los que me conocen saben que soy muy poco expresivo. Cuando digo algo lo digo realmente por qué así soy”, mencionó Rojas, para DIRECTV



“Hoy me voy con la mejor experiencia que he tenido en mi vida durante todos estos años, fuera de goles y todo, lo que yo viví en el Capwell como hincha fue increíble, agregó.

Número de Joao Rojas con Emelec.

Rojas llegó con 19 años al equipo millonario en el año 2017, con un contrato con un año con opción de compra.



En su primer año solo jugó siete partidos y anotó dos goles, pero una lesión lo alejo de las canchas. Aquella temporada terminó campeón.



Emelec hizo efectiva su opción de compra en el 2018 y el jugador se vinculó con el club guayaquileño por cinco temporadas.



Según cifras del portal Transfermarkt, Joao Rojas jugó 153 partidos, con el ‘Bombillo’. Vistiendo la camiseta azul, anotó 28 goles y repartió 29 asistencias. Además, estuvo tres veces en el 11 ideal del campeonato ecuatoriano.



Los ‘Rayados’ de Monterrey será la primera experiencia fuera del país, para el futbolista ecuatoriano.