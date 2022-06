Emelec salvó el empate en casa contra Atlético Mineiro

Emelec empató contra Atlético Mineiro por la Conmebol Libertadores. Foto: Twitter @CSEmelec

Redacción Deportes

Emelec empató en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. El cuadro eléctrico igualó 1-1 contra Atlético Mineiro, este martes 28 de junio.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo empezaron mejor el partido, ejerciendo presión sobre el elenco brasileño, pero con el transcurrir de los minutos esa intensidad fue decayendo.



Pese a que no estaba teniendo un buen momento el ‘Galo’, le bastaron tres toques para anotar el primer gol del compromiso.



Ademir Santos abrió el marcador en el estadio George Capwell, al minuto 16. El brasileño recibió un pase de Ignacio Fernández y definió al palo izquierdo del golero ecuatoriano Pedro Ortiz.



La anotación fue una inyección anímica al Atlético Mineiro que empezó a dominar el cotejo y tuvo oportunidades de ampliar el resultado.



Jackson Martínez estuvo cerca de empatar al minuto 44, pero el poste impidió que el esférico ingrese a las redes.



Ya en el complemento la dinámica del partido se mantuvo más parejo. Pero Emelec era el equipo que se atrevía más.



Al minuto 53 se pitó penal a favor de los eléctricos. Al principio la jugada se pasó por alto, pero el colegiado Fernando Rapallini acudió al VAR y rectificó su decisión tras visualizar una falta de Nathan Silva sobre Alejandro Cabeza.



Sebastián Rodríguez fue el encargado de ejecutar el penal y no falló. El capitán del ‘Bombillo’ definió con un potente disparo al lado derecho del portero Everson. Con esta anotación, Rodríguez llegó al sexto gol en el torneo.



Emelec que estaba en mejor momento tras el gol, complicó más al Atlético Mineiro que se quedó con 10 jugadores al minuto 67.



Alan dio un codazo a Jackson Rodríguez, que fue revisado en el VAR y que el árbitro argentino determinó roja directa para el jugador del galo.



Pese a la superioridad numérica, Emelec no logró aprovechar su ventaja y terminó con un empate en el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El partido de vuelta se jugará el martes 5 de julio a las 17:15 (hora Ecuador), en el estadio Minerao.