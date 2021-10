El informe arbitral no explica las expulsiones en LDU

Redacción Bendito Fútbol

Mientras los dirigentes de Liga de Quito hacen acusaciones en contra al árbitro René Marín, el informe del juego entre Macará y los albos se vuelve tendencia en las redes sociales.

Diego Castro, gerente de la Comisión de Fútbol, y Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol, reclamaron la actuación de Marín en dicho partido. Incluso se atrevieron a acusar al colegiado y a sus asistentes de haber perjudicado al club y de utilizar el VAR criollo.

¿Cuándo pasó eso? cuando expulsaron al juvenil Nilson Angulo. El juez central le mostró una tarjeta amarilla al futbolista albo por una falta sobre Richard Calderón. Pero minutos después se retractó y le mostró la roja directa.

Sin embargo el informe no explica cuáles fueron las razones por las que decidió cambiar de parecer en la amonestación y por qué tardó tanto en hacer el correctivo.

Solamente se expone como “Juego brusco grave”. En Liga no reclaman la expulsión, sino el hecho de que Marín y sus asistentes se habrían respaldado en las imágenes de un monitor para cambiar de parecer y que no se usó el mismo criterio en el gol que le marcó Macará, cuando hubo una agresión previa o porque no se revisó con el gol anulado al final del cotejo. En Liga pedirán una sanción para el colegiado.