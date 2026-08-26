Ecuador vuelve a tener dos equipos en cuartos de Libertadores tras 36 años

Independiente del Valle venció a Deportes Tolima y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores junto a Liga de Quito. Con ello, el país volverá a contar con dos equipos en tal fase del certamen, por primera vez, desde 1990.

La Copa Libertadores de 1990 tuvo a Emelec y Barcelona SC en cuartos de final

Si en esta ocasión son equipos de Quito y Sangolquí los que irán a cuartos de final de la Copa Libertadores, hace 36 años fueron dos de Guayaquil. Cuando aquello ocurrió, Barcelona SC y Emelec fueron los representantes ecuatorianos.

El ‘Ídolo’ dejó en el camino a Progreso de Uruguay en los octavos, gracias a un marcador global de 4-2, y Emelec eliminó a Unión Huaral de Perú con un global de 2-1. Tras tal fase, ambas escuadras fueron emparejadas y el Clásico del Astillero se tomó los cuartos. Un equipo ecuatoriano tendría un escaño garantizado en semifinales.

Eléctricos y toreros igualaron sin goles en el compromiso de ida en el Estadio Modelo. En la vuelta en el Monumental, Barcelona SC se impuso por un marcador de 1-0 y llegó a semifinales.

Dentro de la penúltima fase, el plantel amarillo superó a River Plate en penales tras igualar por 1-1 en la serie. En la final, el equipo ecuatoriano cayó ante Olimpia de Paraguay por un marcador global de 3-1 y se coronó subcampeón.

Liga de Quito se clasificó y tendrá revancha tras las semifinales de Libertadores en 2025

Liga de Quito fue el primer equipo ecuatoriano en clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Mirassol. El elenco universitario consiguió avanzar de ronda en penales tras haber empatado en los partidos de ida y vuelta.

En el primer cotejo, en Brasil, los albos igualaron por 1-1. Carlos Eduardo abrió el marcador para los locales y Michael Estrada puso el empate. En la vuelta, el resultado fue de 0-0 y el arquero Gonzalo Valle fue determinante. En los penales, el portero ecuatoriano atajó un penal y la ‘U’ se impuso por 5-4.

Para la fase venidera, Liga de Quito deberá enfrentarse a un nuevo equipo brasilero. Palmeiras, club ante el que fue eliminado en 2025 en semifinales, será su rival. Los choques se llevarán a cabo el 9 y 16 de septiembre.

Independiente del Valle volvió a cuartos de final después de 10 años y por segunda vez

A diferencia de Liga de Quito, Independiente del Valle se clasificó con un doble triunfo frente a Deportes Tolima. Los rayados vencieron por 0-1 en Colombia y se impusieron por 3-1 como locales.

Con las victorias, el plantel de Sangolquí regresó a los cuartos de final después de una década. En 2016 llegó a tal etapa, por primera vez, tras superar a River Plate. En aquella edición también dejó fuera a Pumas de la UNAM en cuartos y a Boca Juniors en semifnales. Fue subcampeón tras caer frente a Atlético Nacional.

Su siguiente rival también será brasilero. En las mismas fechas que Liga, 9 y 16 de septiembre, jugará frente a Flamengo.