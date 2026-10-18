Dragonas IDV queda a un empate de los cuartos de Libertadores Femenina

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Dragonas IDV disputó su segundo partido de la Copa Libertadores y el compromiso trajo consigo seis goles. Las rayadas vencieron por un marcador de 4-2, quedaron segundas y están a un partido de clasificarse a los cuartos de final de la competencia.

¿Cómo está Dragonas IDV en la Copa Libertadores Femenina?

Las Dragonas se mantienen invictas y muy cerca de los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026. El equipo ecuatoriano empató con Belgrano en su debut y este domingo derrotó 4-2 a Universitario de Perú, por lo que llegó a cuatro puntos en el Grupo B.

Tras su último resultado, el equipo ecuatoriano ocupa el segundo puesto, detrás de Palmeiras, que suma seis unidades. Con la escuadra brasilera, el equipo de Sangolquí jugará la última fecha de su grupo y definirá si avanza a la siguiente ronda.

El compromiso ante las brasileras será el miércoles 21 de octubre a las 19:00, nuevamente en el estadio Banco Guayaquil. A Dragonas le basta un empate para asegurar matemáticamente su clasificación, pues llegaría a cinco puntos y Belgrano, tercero con uno, solo puede alcanzar cuatro. Incluso con una derrota podría avanzar, aunque en ese escenario dependería de que Universitario gane.

La victoria de Dragonas IDV frente a Universitario en Libertadores Femenina

Ante Universitario, el plantel femenino de Independiente del Valle tuvo un arranque demoledor: un autogol de Stephanie Lacoste abrió el marcador a los tres minutos de partido y Nicole Charcopa amplió la ventaja.

Pierina Núñez descontó para las peruanas, pero Karol Murcia puso el 3-1 antes del descanso. Universitario volvió a acercarse con otro tanto de Núñez y, ya en el segundo tiempo, Karen Páez marcó el 4-2 definitivo.

En su primer partido del certamen continental, las negriazules igualaron por un marcador de 1-1 frente a Belgrano. Allí, el cuadro argentino se puso por delante desde el inicio gracias a Alaides Paz, pero Páez les dio el empate.

Su mejor participación en el certamen fue en el 2024. En se año, las Dragonas quedaron en cuarta posición.

Guerreras Albas buscan recuperar terreno en la Libertadores Femenina

Guerreras Albas, equipo femenino de Liga de Quito, también está en la Copa Libertadores y busca recuperar terreno tras su debut. En su primer partido, el equipo azucena cayó en el estadio Rodrigo Paz Delgado frente a Cruzeiro por 1-2.

Tras la primera derrota, el equipo azucena está obligado a sumar para no quedarse eliminado. Su próximo compromiso será el lunes 19 de octubre, también en ‘Casa Blanca’ frente a Olimpia.

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