Dragonas IDV debutó en Libertadores y esto sigue para las campeonas de Ecuador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Dragonas IDV debutó en la Copa Libertadores Femenina en casa durante este martes 15 de octubre del 2026 ante Belgrano de Argentina. Las campeonas ecuatorianas igualaron por 1-1 y les restan tres partidos para definir su pase hacia la siguiente ronda.

El primer partido de Dragonas IDV frente a Belgrano en Copa Libertadores

Como locales en el estadio de Independente del Valle, dado que Ecuador es la sede de la presente edición de la Copa Libertadores, las Dragonas recibieron a Belgrano. Este fue su primer partido oficial después de que se consagrasen campeonas el 29 de agosto del 2026, tras derrotar a Guerreras Albas en la final.

Las primeras en adelantarse en el marcador fueron las argentinas, a los 24 minutos de juego. La uruguaya Alaides Paz abrió la cuenta después de recibir un centro en el área y picar la pelota a un costado de la arquera.

El segundo tanto llegó en el cierre del primer tiempo desde el punto penal. Karen Páez fue quien igualó el cotejo con un remate cruzado hacia el palo derecho de la arquera.

¿Qué sigue para Dragonas IDV y las representantes ecuatoriana?

Después del primer empate, Dragonas IDV tendrán dos compromisos más para definir si pasa de ronda. El siguiente cotejo será frente a Universitario de Perú, equipo al que también recibirá en el estadio de Independiente del Valle.

El cotejo ante las peruanas será el domingo 18 de octubre del 2024 a las 19:00. Tras ello, el plantel negriazul se enfrentará con Palmeiras de Brasil en su mismo estadio durante el 21 de octubre en el mismo horario. Quienes terminen en primer y segundo puesto avanzarán hacia los cuartos de final.

Guerreras Albas son las segundas representantes ecuatorianas que se encuentran en el certamen. Estas debutarán el viernes 15 de octubre a las 19:00 ante Cruzeiro. También deben jugar ante Olimpia y Bolívar.

Dragonas IDV llegaron como tricampeonas de Ecuador

Para el certamen internacional, Dragonas IDV no solo arribaron como las monarcas del país, sino que lo hicieron con tal título por tercer año consecutivo. En 2025 y 2024, el equipo femenino de Independiente del Valle también se hizo con la Superliga.

En esta edición de la Copa Libertadores, el conjunto negriazul busca superar su mejor participación, correspondiente a 2024. Durante aquel año, estas llegaron hasta las semifinales y quedaron cuartas en el campeonato.

La posición obtenida les permitió igualar a Deportivo Quito como el equipo con la posición más destacada en el torneo. La escuadra femenina azul y grana también alcanzó el cuarto lugar en el 2011.

❓¿Qué ocurrió con Dragonas IDV? Dragonas IDV empató 1-1 con Belgrano en su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026. Karen Páez marcó de penal el empate de las ecuatorianas después del gol de Alaides Paz. ❓¿Quiénes son los próximos rivales de Dragonas IDV? Dragonas enfrentará a Universitario de Deportes y Palmeiras. Los partidos serán el 18 y 21 de octubre, respectivamente, en el estadio Banco Guayaquil. ❓¿Qué consecuencias tiene el empate con Belgrano? Dragonas IDV sumó un punto y todavía dispone de dos partidos para buscar la clasificación. Los dos mejores equipos del grupo B avanzarán a los cuartos de final. ❓¿Qué significa para Ecuador? Ecuador cuenta con dos representantes en la Libertadores Femenina 2026 y además es sede del torneo. Dragonas IDV participa en el grupo B y Liga de Quito en el grupo C. ❓¿Qué sigue? Dragonas IDV volverá a jugar el domingo 18 de octubre frente a Universitario de Deportes. El encuentro empezará a las 19:00 en el estadio Banco Guayaquil.

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